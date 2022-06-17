Представители Торгово-промышленной палаты на ПМЭФ обсудили международную повестку

Основной акцент участники обсуждения сделали на возможном укреплении торгово-экономических связей стран - участниц ШОС.
Как сообщает издание, в соответствии с данными Шанхайской организации сотрудничества, в прошлом году товарооборот между государствами Центральной Азии составил почти 14 миллиардов долларов, что на 70 процентов выше показателя пятилетней давности.
Сергей Катырин - президент Торгово-промышленной палаты России, рассказал, что в рамках саммита ШОС основными вопросами для обсуждения являются промышленная кооперация, логистика, финансирование и взаиморасчеты в национальных валютах. В связи с этим участники Петербургского международного экономического форума обсуждали создание контейнерного парка, международные переходы, необходимость открытия обеспечивающих это транспортных компаний, занимающихся сухопутными перевозками предприятий. Катырин добавил, что разговор шел исключительно о ресурсах и преимуществах, которые есть и возможностях их использования.
По словам вице-президента ТПП Елены Дыбовой, на данный момент российское правительство предоставляет меры поддержки бизнесу, но их недостаточно. Предпринимателям необходима прежде всего информация. У бизнеса нет данных о том, где открылись компании, куда делись те, которые ушли с российского рынка, и т. д. Кроме этого, добавила Дыбова, бизнес нуждается в технологических партнерах, недорогих долгосрочных займах.
Вице-президент Владимир Падалко в рамках проведения Петербургского международного экономического форума рассказал о международной повестке Торгово-промышленной палаты. Он отметил, что очередной день форума начался с посвященного ШОС мероприятия. Авторитетная команда участников рассказала, чего ждать в будущем. По словам Падалко, основной темой российско-китайского диалога стал вопрос о том, станет ли Китай для Российской Федерации трейдером. По его мнению, есть очень большая вероятность этого - стратегическое партнерство двух государств в будущем будет только развиваться, в том числе благодаря Петербургскому международному экономическому форуму.
«Мы здесь отвечаем за форум БРИКС. И там будут высказаны очень интересные идеи. Не забудем мы и нашу западную аудиторию, будем с ними разговаривать и искать пути выхода наших партнеров из создавшегося положения. Их бросать никто не собирается. Мы будем им помогать и обеспечивать всем необходимым», - рассказал Падалко.