Представители Торгово-промышленной палаты на ПМЭФ обсудили международную повестку

Вице-президент Владимир Падалко в рамках проведения Петербургского международного экономического форума рассказал о международной повестке Торгово-промышленной палаты. Он отметил, что очередной день форума начался с посвященного ШОС мероприятия. Авторитетная команда участников рассказала, чего ждать в будущем. По словам Падалко, основной темой российско-китайского диалога стал вопрос о том, станет ли Китай для Российской Федерации трейдером. По его мнению, есть очень большая вероятность этого - стратегическое партнерство двух государств в будущем будет только развиваться, в том числе благодаря Петербургскому международному экономическому форуму.