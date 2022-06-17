Похитила 8 млн. Бывшую начальницу омской турфирмы отправили в колонию на пять лет

В Омске вынесли приговор по уголовному делу бывшей начальнице туристического агентства ООО «Турмаркет». Ее признали виновной в мошенничестве в значительном, крупном и особо крупном размерах.
Выяснилось, что с ноября 2018 года по июль 2019 года омичка заключала с клиентами договоры на оказание туристических услуг и покупку авиабилетов. Доверчивые горожане переводили ей средства, но услугу так и не получали.
Женщине удалось обмануть 69 клиентов и похитить более 8 млн рублей. Также она похитила у своих знакомых более 840 тыс рублей под видом развития бизнеса.
Омичка не признала свою вину, ущерб не возместила. Суд отправил ее в колонию общего режима на пять лет. Приговор еще не вступил в силу.