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Похитила 8 млн. Бывшую начальницу омской турфирмы отправили в колонию на пять лет

Похитила 8 млн. Бывшую начальницу омской турфирмы отправили в колонию на пять лет

17 июня, 09:31
Фото: 1MI

Начальницу омской турфирмы отправили в колонию за обман клиентов

Женщина обманула 69 клиентов.

В Омске вынесли приговор по уголовному делу бывшей начальнице туристического агентства ООО «Турмаркет». Ее признали виновной в мошенничестве в значительном, крупном и особо крупном размерах.

Выяснилось, что с ноября 2018 года по июль 2019 года омичка заключала с клиентами договоры на оказание туристических услуг и покупку авиабилетов. Доверчивые горожане переводили ей средства, но услугу так и не получали.

Женщине удалось обмануть 69 клиентов и похитить более 8 млн рублей. Также она похитила у своих знакомых более 840 тыс рублей под видом развития бизнеса.

Омичка не признала свою вину, ущерб не возместила. Суд отправил ее в колонию общего режима на пять лет. Приговор еще не вступил в силу.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Прокуратура Омской области#Мошенничество
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