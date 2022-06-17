Подведение итогов регионального конкурса первичных организаций партии «Единая Россия»

Региональный конкурс первичных отделений Всероссийской политической партии «Единая Россия» стартовал 25 апреля 2022 года. Конкурс проходит в два этапа, первый этап завершился 30 мая, период проведения второго этапа с 15 июня по 11 сентября 2022 года. Прием заявок на второй этап открыт до 30 июня 2022 г включительно. Призовой фонд регионального конкурса первичных отделений Партии «Единая Россия» составляет 7200000 рублей.