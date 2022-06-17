Подведение итогов регионального конкурса первичных организаций партии «Единая Россия»

Лучшие первичные отделения были отмечены по итогам работы на предварительном голосовании праймериз. Призеры получили памятные дипломы и поощрительные подарки.
Заместитель секретаря местного городского отделения Партии «Единая Россия» Владимир Куприянов наградил по итогам муниципальных праймериз лучшие первичные отделения Омска. Победителями и призерами стали 50 секретарей городских первичных отделения Партии и 5 специалистов по работе с территорией Октябрьского, Кировского, Ленинского, Советского и Центрального Административных округов г. Омска. Это активисты, которым удалось достичь высоких результатов в привлечении избирателей к процедуре электронного предварительного голосования.
«Политика должна дышать, люди должны интересоваться ей. На базе политических процессов омичи объединяются и узнают друг друга, ведь партия „Единая Россия“ строится по территориальному принципу. Чтобы создать первичное отделение, я должен своих соседей вовлечь в общий со мной социально-значимый процесс. И вот так партия помогает людям добрососедские отношения организовать», — отметил Владимир Владимирович.
Всем участникам конкурса вручены благодарственные дипломы и сертификаты. Высокие результаты по итогам праймериз показал Советский административный округ. Как отметила специалист по работе с территориями Галина Румянцева, помогают в работе КТОСы и Администрация округа.
«Дается результат сложно, потому что за два года пандемии люди расслабились. Но провели общение с социологом и люди начали понимать, что конкурс поднимет активность Партии, что на выборах в Омский Городской Совет будет больше наших кандидатов», — рассказала она.
Региональный конкурс первичных отделений Всероссийской политической партии «Единая Россия» стартовал 25 апреля 2022 года. Конкурс проходит в два этапа, первый этап завершился 30 мая, период проведения второго этапа с 15 июня по 11 сентября 2022 года. Прием заявок на второй этап открыт до 30 июня 2022 г включительно. Призовой фонд регионального конкурса первичных отделений Партии «Единая Россия» составляет 7200000 рублей.
Сейчас в Омске 461 первичное отделение Партии и хотелось бы, увидеть столько же заявок, — отметил в обращении к собравшимся Владимир Куприянов. Поэтому основная часть работы впереди. Конкурс позволит в нетривиальной форме провести ревизию составов местных отделений партии — раскрыть потенциал каждого из них.