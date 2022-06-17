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Подведение итогов регионального конкурса первичных организаций партии «Единая Россия»

Подведение итогов регионального конкурса первичных организаций партии «Единая Россия»

17 июня, 13:01
Фото: Единая Россия
16 июня в Штабе общественной поддержки прошло награждение победителей первого этапа регионального конкурса первичных организаций Партии «Единая Россия».

Лучшие первичные отделения были отмечены по итогам работы на предварительном голосовании праймериз. Призеры получили памятные дипломы и поощрительные подарки.

Заместитель секретаря местного городского отделения Партии «Единая Россия» Владимир Куприянов наградил по итогам муниципальных праймериз лучшие первичные отделения Омска. Победителями и призерами стали 50 секретарей городских первичных отделения Партии и 5 специалистов по работе с территорией Октябрьского, Кировского, Ленинского, Советского и Центрального Административных округов г. Омска.  Это активисты, которым удалось достичь высоких результатов в привлечении избирателей к процедуре электронного предварительного голосования.

«Политика должна дышать, люди должны интересоваться ей. На базе политических процессов омичи объединяются и узнают друг друга, ведь партия „Единая Россия“ строится по территориальному принципу.  Чтобы создать первичное отделение, я должен своих соседей вовлечь в общий со мной социально-значимый процесс. И вот так партия помогает людям добрососедские отношения организовать», — отметил Владимир Владимирович.

Всем участникам конкурса вручены благодарственные дипломы и сертификаты. Высокие результаты по итогам праймериз показал Советский административный округ. Как отметила специалист по работе с территориями Галина Румянцева, помогают в работе КТОСы и Администрация округа.

«Дается результат сложно, потому что за два года пандемии люди расслабились. Но провели общение с социологом и люди начали понимать, что конкурс поднимет активность Партии, что на выборах в Омский Городской Совет будет больше наших кандидатов», — рассказала она.

Региональный конкурс первичных отделений Всероссийской политической партии «Единая Россия» стартовал 25 апреля 2022 года. Конкурс проходит в два этапа, первый этап завершился 30 мая, период проведения второго этапа с 15 июня по 11 сентября 2022 года. Прием заявок на второй этап открыт до 30 июня 2022 г включительно. Призовой фонд регионального конкурса первичных отделений Партии «Единая Россия» составляет 7200000 рублей.

Сейчас в Омске 461 первичное отделение Партии и хотелось бы, увидеть столько же заявок, — отметил в обращении к собравшимся Владимир Куприянов. Поэтому основная часть работы впереди. Конкурс позволит в нетривиальной форме провести ревизию составов местных отделений партии — раскрыть потенциал каждого из них.

#Екатерина Чаплинская
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