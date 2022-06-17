Отпуск с доставкой на дом. На Омск надвигается «турецкая» погода

Перед выходными в Омской области наконец потеплеет и придет настоящая летняя погода. Уже завтра, 18 июня, по юго-западу региона солнце разогреет воздух до +30 градусов, на остальной части региона потеплеет максимум до +25 градусов. Осадки в течение дня ожидаются в Омске и на юге региона, кое-где ожидается гроза. Ветер будет дуть со скоростью около 4-5 м/с.
В воскресенье, 19 июня, погода почти не поменяется. Утром на северной части региона ожидается туман, в остальное время в Омской области будет тепло и сухо. Температура в течение дня может подняться до +30 градусов повсеместно. Ближе к ночи температура упадет до +18 градусов.
В следующий понедельник, 20 июня, в Омске снова испортится погода. К полудню в регионе начнутся сильные ливни, будут грозы, а ветер будет дуть со скоростью около 7 м/с. Температура же будет колебаться от +23 до +27 градусов.
*прогноз погоды актуален на момент публикации.