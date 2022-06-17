Омск — столица Сибири, альтернатива Макдоналдсу и маршрут в Ачаир. Пятница в Омске

Новость № 1. Первый вице-губернатор Омской области заявил, что бизнес начал воспринимать Омск как зону для логистических проектов. Город55 взял интервью у Дмитрия Ушакова на полях Петербургского международного экономического форума. Интересных заявлений было сделано немало.
Новость № 2. В Омске откроют альтернативу Макдоналдсу. Город55 выяснил, когда в нашем городе откроются первые, после ребрендинга, рестораны. Фактически больше это не привычный «Мак»: новое название ресторанов быстрого питания — «Вкусно — и точка».
Новость № 3. Впервые за 9 лет из Омска в Ачаир снова отправят теплоход. Первый рейс состоится уже в ближайшие дни. Омичи смогут по Иртышу добраться до Ачаирского монастыря.