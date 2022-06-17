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Омичи рассказали о нашествии воров-домушников

Омичи рассказали о нашествии воров-домушников

17 июня, 14:30
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на воров-домушников в Чкаловском поселке

Информации появилась в соцсетях, инцидентом заинтересовалась полиция.

Сегодня, 17 июня, в паблике «ЧП Омск» появилось предупреждение для жителей Октябрьского округа. По словам автора поста, в районе улицы 75 гвардейской бригады по ночам работают воры-домушники.

Сообщается, что они забираются на первые этажи так тихо, что даже никто не просыпается. Жителям советуют закрывать окна на ночь.

«Сегодня проснулся в 4 утра, чтобы попить водички. Зашел на кухню, окно было открыто, сетка снята, сумки родителей стояли возле окна, — рассказал автор поста. — Слава богу, ничего не пропало. Работают настолько быстро, что даже никто не услышал».

Как рассказали Городу55 в пресс-службе УМВД России по Омской области, за минувшие сутки в отдел полиции № 6 информации об этом не поступало.

«Информацию из соцсетей зарегистрировали, проводится проверка», — рассказали Городу55 в ведомстве.
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Полиция#Кража
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