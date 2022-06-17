Омич угнал машину и катался на ней, пока она не сгорела

В полицию обратился 36-летний таксист, который рассказал, что на него напали и угнали у него автомобиль Volkswagen Passat. Выяснилось, что мужчина вечером получил заказ, в котором говорилось, что он должен довезти клиентов от Таврического до деревни Копейкино. В иномарку сели двое мужчин.
В дороге между пассажирами и водителем произошел конфликт, во время которого один из клиентов начал бить мужчину по голове кулаком. Таксист перепугался и выпрыгнул из иномарки на ходу.
Один из пассажиров пересел за руль, выровнял его, остановил машину и вышел. После чего пассажир, который напал на таксиста, сел за руль и угнал авто. Мужчина катался по деревне, после чего машина заглохла и загорелась.
Угонщик бросил машину на трассе и сбежал. Подозреваемым оказался 41-летний житель села Неверовка. Ранее он уже был судимым за кражи, грабежи и нарушение неприкосновенности жилища.
Злоумышленник пытался сбежать от полицейских в лесу, но его поймали. Возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила 415 тыс рублей. Проводится проверка, устанавливает вред здоровью, который получил таксист.