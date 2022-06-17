Город55
ГлавноеВсе новости
Омич угнал машину и катался на ней, пока она не сгорела

Омич угнал машину и катался на ней, пока она не сгорела

17 июня, 14:18
Фото: 1MI

Омич избил таксиста и угнал у него автомобиль

А перед этим он избил таксиста.

В полицию обратился 36-летний таксист, который рассказал, что на него напали и угнали у него автомобиль Volkswagen Passat. Выяснилось, что мужчина вечером получил заказ, в котором говорилось, что он должен довезти клиентов от Таврического до деревни Копейкино. В иномарку сели двое мужчин.

В дороге между пассажирами и водителем произошел конфликт, во время которого один из клиентов начал бить мужчину по голове кулаком. Таксист перепугался и выпрыгнул из иномарки на ходу.

Один из пассажиров пересел за руль, выровнял его, остановил машину и вышел. После чего пассажир, который напал на таксиста, сел за руль и угнал авто. Мужчина катался по деревне, после чего машина заглохла и загорелась. 

Угонщик бросил машину на трассе и сбежал. Подозреваемым оказался 41-летний житель села Неверовка. Ранее он уже был судимым за кражи, грабежи и нарушение неприкосновенности жилища. 

Злоумышленник пытался сбежать от полицейских в лесу, но его поймали. Возбуждено уголовное дело. Сумма ущерба составила 415 тыс рублей. Проводится проверка, устанавливает вред здоровью, который получил таксист.

УМВД России по Омской области
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омская область#Полиция#Угон
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18