Омич угнал машину и катался на ней, пока она не сгорела

В полицию обратился 36-летний таксист, который рассказал, что на него напали и угнали у него автомобиль Volkswagen Passat. Выяснилось, что мужчина вечером получил заказ, в котором говорилось, что он должен довезти клиентов от Таврического до деревни Копейкино. В иномарку сели двое мужчин.