Омич организовал точку продажи контрафактного алкоголя с миллионными оборотами

Житель Омска попытался оспорить наказание за торговлю и хранение контрафактного алкоголя и сигарет. Однако суд отклонил апелляцию.
Как установил суд, омич организовал торговлю и хранение суррогатного алкоголя и сигарет на сумму 3,7 миллионов рублей. Контрафакт он хранил на территории трех своих домовладений в Старом Кировске - по улицам 5-я Кировская, Суворова и 12 Декабря.
По решению суда он проведет один год в колонии общего режима и заплатит штраф 900 тысяч рублей. Также суд арестовал автомобиль «Lexus GX 460» до полной уплаты штрафа.