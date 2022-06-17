Омич организовал точку продажи контрафактного алкоголя с миллионными оборотами

Как установил суд, омич организовал торговлю и хранение суррогатного алкоголя и сигарет на сумму 3,7 миллионов рублей. Контрафакт он хранил на территории трех своих домовладений в Старом Кировске - по улицам 5-я Кировская, Суворова и 12 Декабря.