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Омич организовал точку продажи контрафактного алкоголя с миллионными оборотами

Омич организовал точку продажи контрафактного алкоголя с миллионными оборотами

17 июня, 18:39
Фото: 1MI

В Омске на год посадили владельца точки продажи контрафактного алкоголя

Предприниматель пытался обжаловать приговор суда.

Житель Омска попытался оспорить наказание за торговлю и хранение контрафактного алкоголя и сигарет. Однако суд отклонил апелляцию. 

Как установил суд, омич организовал торговлю и хранение суррогатного алкоголя и сигарет на сумму 3,7 миллионов рублей. Контрафакт он хранил на территории трех своих домовладений в Старом Кировске - по улицам 5-я Кировская, Суворова и 12 Декабря.

По решению суда он проведет один год в колонии общего режима и заплатит штраф 900 тысяч рублей. Также суд арестовал автомобиль «Lexus GX 460» до полной уплаты штрафа. 

#Любовь Фёдорова#Новости#Омск#Контрафакт#Суд#Нелицензированный алкоголь#Алкоголь
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