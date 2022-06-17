Обновление «Зеленого острова» в Омске закончили на 50%

В этом году в парке обновляют пешеходные и велосипедные дорожки, устанавливают скамейки и урны, высаживают деревья. Отдельно компания ООО «Строительная компания «Альянс» получила контракт на обновление трех центральных лестниц в парке, работы оценили в 103 млн рублей.