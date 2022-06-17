Обновление «Зеленого острова» в Омске закончили на 50%

В 2022 году на «Зеленом острове» идет второй этап благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Работы выполняет компания ООО «СибДОР», стоимость благоустройства составляет 62 млн рублей.
В этом году в парке обновляют пешеходные и велосипедные дорожки, устанавливают скамейки и урны, высаживают деревья. Отдельно компания ООО «Строительная компания «Альянс» получила контракт на обновление трех центральных лестниц в парке, работы оценили в 103 млн рублей.
Последний этап обновления парка пройдет в следующем году. В общей сложности на «Зеленый остров» потратят порядка 300 млн рублей.