“Норникель” договорился с мурманскими властями о взаимодействии в реализации проектов

В частности, в Мончегорске в ближайшие три года будет построено медерафинировочное производство, действующее на базе инновационной технологии “обжиг – выщелачивание – электроэкстракция”, благодаря чему негативное воздействие на экологию будет сокращено до минимума. Это может быть достигнуто путем извлечения серы в кислоту в объемах не менее 99,5%, а также использования на производстве бессточной замкнутой системы водооборота. Также “Норникель” планирует запустить в работу новое отделение разделения файнштейна, что позволит изменить конфигурацию рафинировочных мощностей для наращивания объемов производства цветмета. Как рассказал Сергей Дубовицкий, конечной целью компании станет организация в Мончегорске экологичного медного производства, и в этом вопросе руководство “Норникеля” нашло полное понимание со стороны властей Мурманской области.