“Норникель” договорился с мурманскими властями о взаимодействии в реализации проектов

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022) глава Мурманской области Андрей Чибис и старший вице-президент – руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами, логистики и ресурсного обеспечения “Норникеля” Сергей Дубовицкий подписали меморандум о сотрудничестве.
В меморандуме стороны обозначили реализацию инвестиционных и социальных проектов в регионе, пишет newizv.ru. По словам Андрея Чибиса, охрана окружающей среды – одна из приоритетных задач Стратегии развития Арктической зоны до 2035 года. Он также отметил, что подписанное на форуме соглашение станет вкладом в сохранение природы региона и освобождение от мазутной зависимости.
В частности, в Мончегорске в ближайшие три года будет построено медерафинировочное производство, действующее на базе инновационной технологии “обжиг – выщелачивание – электроэкстракция”, благодаря чему негативное воздействие на экологию будет сокращено до минимума. Это может быть достигнуто путем извлечения серы в кислоту в объемах не менее 99,5%, а также использования на производстве бессточной замкнутой системы водооборота. Также “Норникель” планирует запустить в работу новое отделение разделения файнштейна, что позволит изменить конфигурацию рафинировочных мощностей для наращивания объемов производства цветмета. Как рассказал Сергей Дубовицкий, конечной целью компании станет организация в Мончегорске экологичного медного производства, и в этом вопросе руководство “Норникеля” нашло полное понимание со стороны властей Мурманской области.
Отмечается также, что по результатам минувшего года Кольский дивизион “Норникеля” стал первым, кому удалось достичь намеченных целей в рамках крупной экологической инициативы компании под названием “Серная программа”, направленной на уменьшение выбросов диоксида серы. Теперь в планах руководства “Норникеля” — расширить роль Кольского дивизиона как рафинировочного центра всей компании, для чего и разработан инвестпроект “Большая медь”, предполагающий налаживание в Мончегорске медного производства.
Также в ходе ПМЭФ было заявлено еще об одном зеленом проекте в регионе, подразумевающем замену мончегорской мазутной котельной, морально и технически устаревшей, на электрическую.
В свою очередь вице-президент “Норникеля” по энергетике Евгений Федоров сообщил, что для компании уменьшение влияния на окружающую среду является важным пунктом в рамках создания зеленых металлов.