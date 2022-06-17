На ПМЭФ-2022 приняли решение строить во Владивостоке Центр боевых искусств

Станислав Неверов, генеральный директор ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация», заявил, что для его компании важно инвестировать не только в развитие экономики региона, но и в развитие социума. Он убежден: современный спортцентр займет важное место в инфраструктуре Владивостока. В дальнейшем центр сможет принимать соревнования международного уровня и стать площадкой для подготовки спортивных кадров со всей России.