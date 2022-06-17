На ПМЭФ-2022 приняли решение строить во Владивостоке Центр боевых искусств

Проект «Владивостокский Центр боевых искусств» осуществляют в рамках Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока в области спорта. По замыслу инициаторов проекта, в центре будут работать две арены для турниров, современные тематические спортивные залы, бассейн, оздоровительный центр, кабинеты спортивного массажа. Центр боевых искусств откроет двери в жилом районе «Снеговая падь» Владивостока. В состав комплекса, помимо самого центра (новое строительство), войдет объект реконструкции — ФОК, пишет vostokmedia.com
Федеральное финансирование проекта предоставят в рамках программы Минвостокразвития России «Дальневосточная концессия». Инвесторы по проекту уже известны: это ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация», управляющая компания «Сила Роста». Оператором проекта станет специальная проектная компания ООО «Восточный Центр боевых искусств». Концессионную инициативу подали 9 марта 2022 года, соглашение подпишут в ближайшее время. Срок действия соглашения составляет 17 лет, необходимое финансирование — в пределах 9,8 миллиарда рублей. Указанная сумма включает капитальный грант (около 1,3 миллиарда рублей).
Станислав Неверов, генеральный директор ООО «Восточно-арктическая нефтегазовая корпорация», заявил, что для его компании важно инвестировать не только в развитие экономики региона, но и в развитие социума. Он убежден: современный спортцентр займет важное место в инфраструктуре Владивостока. В дальнейшем центр сможет принимать соревнования международного уровня и стать площадкой для подготовки спортивных кадров со всей России.
Диана Синдревич, директор по развитию и связям с общественностью градостроительного института «Мирпроект», подчеркнула, что Дальневосточный регион представляет большой интерес для компании с точки зрения сотрудничества. Во Владивостоке работает одно из шести региональных представительств «Мирпроекта». Специалисты градостроительного института хорошо знают регион и будут использовать свои знания и наработки при проектировании Центра боевых искусств, пообещала Синдревич.