Мошенники запугали 90-летнюю омичку расправой над дочерью и забрали все ее сбережения

92-летнюю омскую пенсионерку жестоко «развели» на деньги мошенники. Причем сделать это им удалось по одному телефонному звонку.
Утром на домашний телефон пожилой омички позвонили. Звонившая назвалась дочерью пенсионерки и взволнованным голосом рассказала, что спровоцировала ДТП - якобы она переходила дорогу в неположенном месте. А в результате аварии пострадал водитель.
К разговору подключился мужчина, который начал угрожать, что на 60-летнюю дочь потерпевшей заведут уголовное дело. Он сказал, что избежать преследования можно только если компенсировать пострадавшему ущерб.
Пенсионерка испугалась за дочь, которая к слову живет в Москве и передала все сбережения через курьера. Отдав деньги, она перезвонила дочери на сотовый телефон. Выяснилось, что все это время настоящая та пострадавшей находилась дома.