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Мошенники запугали 90-летнюю омичку расправой над дочерью и забрали все ее сбережения

Мошенники запугали 90-летнюю омичку расправой над дочерью и забрали все ее сбережения

17 июня, 19:49
Фото: 1MI
Пенсионерке позвонила лжедочь из Москвы

92-летнюю омскую пенсионерку жестоко «развели» на деньги мошенники. Причем сделать это им удалось по одному телефонному звонку.

Утром на домашний телефон пожилой омички позвонили. Звонившая назвалась дочерью пенсионерки и взволнованным голосом рассказала, что спровоцировала ДТП - якобы она переходила дорогу в неположенном месте. А в результате аварии пострадал водитель.

К разговору подключился мужчина, который начал угрожать, что на 60-летнюю дочь потерпевшей заведут уголовное дело. Он сказал, что избежать преследования можно только если компенсировать пострадавшему ущерб.

Пенсионерка испугалась за дочь, которая к слову живет в Москве и передала все сбережения через курьера. Отдав деньги, она перезвонила дочери на сотовый телефон. Выяснилось, что все это время настоящая та пострадавшей  находилась дома.

#Новости#Омск#Мошенничество#Деньги#Любовь Фёдорова
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