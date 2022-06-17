Город55
ГлавноеВсе новости
Мэрия Омска признала аварийными 15 домов в горевшей в мае Новоалександровке

Мэрия Омска признала аварийными 15 домов в горевшей в мае Новоалександровке

17 июня, 09:00
Фото: Город55
Часть домов, вероятно, после пожара, назвали непригодными для проживания.

Администрация Омска признала аварийными 15 домов в Новоалександровке. Постановление об этом появилось на сайте мэрии. Документ уже вступил в силу 9 июня.

«На основании заключений межведомственной комиссии города Омска признать жилые помещения непригодными для проживания граждан», — сообщается в постановлении. 

Все 15 домов признаны аварийными заключением комиссии от 3 июня. Большинство из них, судя по адресам, находятся рядом друг с другом, иногда по соседству. Вероятно, это как раз выгоревшие во время пожара здания.

Напомним, что 6 мая в поселке Новоалександровка сгорело 24 жилых дома. Страшный пожар в одночасье оставил без крова целые семьи и унес жизнь 65-летнего мужчины.

Новоалександровка расположена на отшибе Советского округа Омска. Поселок представляет собой одну улицу длиной более 3 километров, на которой расположено больше 270 домовладений по обе стороны.

«Я 69 лет такого не видела». Как горела омская Новоалександровка
Узнать подробнее
#Буря и пожары в Омске
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18