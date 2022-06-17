Мэрия Омска признала аварийными 15 домов в горевшей в мае Новоалександровке

Администрация Омска признала аварийными 15 домов в Новоалександровке. Постановление об этом появилось на сайте мэрии. Документ уже вступил в силу 9 июня.
«На основании заключений межведомственной комиссии города Омска признать жилые помещения непригодными для проживания граждан», — сообщается в постановлении.
Все 15 домов признаны аварийными заключением комиссии от 3 июня. Большинство из них, судя по адресам, находятся рядом друг с другом, иногда по соседству. Вероятно, это как раз выгоревшие во время пожара здания.
Напомним, что 6 мая в поселке Новоалександровка сгорело 24 жилых дома. Страшный пожар в одночасье оставил без крова целые семьи и унес жизнь 65-летнего мужчины.
Новоалександровка расположена на отшибе Советского округа Омска. Поселок представляет собой одну улицу длиной более 3 километров, на которой расположено больше 270 домовладений по обе стороны.