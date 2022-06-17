Ливни и ветер. В Омскую область вернется жуткая жара

Сегодня, 17 июня, в Омске ожидается теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от +15 до +23 градусов. Завтра, 18 июня, пройдет дождь, выпадет 2.7 мм осадков. Столбик термометра покажет +13…+22 градуса. В воскресенье, 19 июня, воздух прогреется до +26 градусов.