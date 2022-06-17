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Ливни и ветер. В Омскую область вернется жуткая жара

Ливни и ветер. В Омскую область вернется жуткая жара

17 июня, 07:40
Фото: 1MI

В Омск нагрянет гроза и жара до +28 градусов

По информации сайта «Гисметео», ближайшая неделя будет жаркой.

Сегодня, 17 июня, в Омске ожидается теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от +15 до +23 градусов. Завтра, 18 июня, пройдет дождь, выпадет 2.7 мм осадков. Столбик термометра покажет +13…+22 градуса. В воскресенье, 19 июня, воздух прогреется до +26 градусов.

В понедельник, 20 июня, жаркая погода сохранится. Столбик термометра поднимется до +16…+27 градусов. Во вторник, 21 июня, пройдет дождь с грозой, выпадет 4.3 мм осадков, порывы ветра составят 15 м/с. Будет чуть прохладнее — +24 градуса.

В среду, 22 июня, дождливая погода сохранится. Температура воздуха составит +13…+21 градус. В четверг, 23 июня, в Омск вернется жара до +28 градусов.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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