Ливни и ветер. В Омскую область вернется жуткая жара

Сегодня, 17 июня, в Омске ожидается теплая погода. Температура воздуха будет колебаться от +15 до +23 градусов. Завтра, 18 июня, пройдет дождь, выпадет 2.7 мм осадков. Столбик термометра покажет +13…+22 градуса. В воскресенье, 19 июня, воздух прогреется до +26 градусов.
В понедельник, 20 июня, жаркая погода сохранится. Столбик термометра поднимется до +16…+27 градусов. Во вторник, 21 июня, пройдет дождь с грозой, выпадет 4.3 мм осадков, порывы ветра составят 15 м/с. Будет чуть прохладнее — +24 градуса.
В среду, 22 июня, дождливая погода сохранится. Температура воздуха составит +13…+21 градус. В четверг, 23 июня, в Омск вернется жара до +28 градусов.