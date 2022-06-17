Круговорот мусора. В Омске незаконная свалка подобралась к жилым домам

Вчера, 16 июня, в паблике «Голос Омска» омичи рассказали, что на территории бывшего транспортного предприятия № 1 устроили свалку. По словам очевидцев, недавно туда начали приезжать мусоровозы.
«В начале это была просто стоянка. Позже стали складировать мусор, — рассказали местные жители. — Буквально через дорогу находится частный сектор, рядом соцобъекты и школа».
После того, как омичи пожаловались в соответствующие инстанции, им пообещали убрать свалку. Однако жители попали в замкнутый круг. По их словам, на одному машину, которая днем вывозит мусор, приходится две, которые привозят мусор.