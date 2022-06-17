Искусство на свежем воздухе. В Омске откроются уличные кинотеатры

С 1 июля в Омске заработают кинотеатры под открытым небом. До конца августа у омичей будет возможность увидеть фильмы на большом экране.
Фильмы будут показывать каждую пятницу на специально оборудованных площадках — на набережной у Ленинградского моста в сквере «ДОМа КИНО» и в Книжном саду библиотеки им. Зои Космодемьянской (ул.10 Чередовая, 19А). А в субботу и воскресенье омичи смогут посмотреть кино в парке культуры и отдыха «Зеленый остров».
Вход на киносеанс будет бесплатным, начало показа в 21:30. Отмечается, что в программу показов войдут лучшие фильмы Международного фестиваля короткометражного кино «ОКНО» и Фестиваля документального кино «ГЕО-21», а также фильмы-участники Всемирного фестиваля уличного кино. Эти игровые и документальные фильмы, а также несколько мультфильмов нельзя найти в сети и их не будут транслировать по ТВ.
В городском депкульте добавили, что организаторами проекта «Кино под открытым небом» выступают городской «ДОМ КИНО» и «Омские муниципальные библиотеки».