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Искусство на свежем воздухе. В Омске откроются уличные кинотеатры

Искусство на свежем воздухе. В Омске откроются уличные кинотеатры

17 июня, 14:11
Фото: 1MI

В Омске откроются кинотеатры под открытым небом

Кинотеатры будут работать до конца лета.

С 1 июля в Омске заработают кинотеатры под открытым небом. До конца августа у омичей будет возможность увидеть фильмы на большом экране.

Фильмы будут показывать каждую пятницу на специально оборудованных площадках — на набережной у Ленинградского моста в сквере «ДОМа КИНО» и в Книжном саду библиотеки им. Зои Космодемьянской (ул.10 Чередовая, 19А). А в субботу и воскресенье омичи смогут посмотреть кино  в парке культуры и отдыха «Зеленый остров».

Вход на киносеанс будет бесплатным, начало показа в 21:30. Отмечается, что в программу показов войдут лучшие фильмы Международного фестиваля короткометражного кино «ОКНО» и Фестиваля документального кино «ГЕО-21», а также фильмы-участники Всемирного фестиваля уличного кино. Эти игровые и документальные фильмы, а также несколько мультфильмов нельзя найти в сети и их не будут транслировать по ТВ.

В городском депкульте добавили, что организаторами проекта «Кино под открытым небом» выступают городской «ДОМ КИНО» и «Омские муниципальные библиотеки».

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Кино#Кинотеатр
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