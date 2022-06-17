Искусство на свежем воздухе. В Омске откроются уличные кинотеатры

Вход на киносеанс будет бесплатным, начало показа в 21:30. Отмечается, что в программу показов войдут лучшие фильмы Международного фестиваля короткометражного кино «ОКНО» и Фестиваля документального кино «ГЕО-21», а также фильмы-участники Всемирного фестиваля уличного кино. Эти игровые и документальные фильмы, а также несколько мультфильмов нельзя найти в сети и их не будут транслировать по ТВ.