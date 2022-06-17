«Единая Россия» проверила, как идет благоустройство «Зеленого острова»

В этом году продолжается второй этап благоустройства парка "Зеленый остров". Финансирование составило 62 млн рублей. Работы по контракту ведет подрядчик ООО «СибДОР».
«Парк «Зелёный остров» находится на особом контроле губернатора Омской области Александра Буркова, депутата Государственной думы Оксаны Фадиной и мэра Омска Сергея Шелеста. Основные работы сейчас ведутся в центральной части парка. Здесь будут обновлены тротуары и благоустроены новые, появится велосипедная дорожка, экологическая тропа, система водооотведения, высадят новые зелёные насаждения, установят малые архитектурные формы и новое уличное освещение», - рассказал депутат Омского городского Совета, член фракции «Единая Россия» Алексей Сокин.
Первый заместитель директора департамента городского хозяйства администрации города Михаил Горчаков рассказал, что в парке уже высадили 52 крупномерных дерева и 2600 кустов кизильника.
«Рабочие готовят территорию для посева газонных трав на площади почти в 12000 квадратных метров, оформят цветники, на новых тротуарах будут установлены 60 скамеек и 50 урн, 70 уличных светильников, для велосипедистов установят три велопарковки», – отметил Михаил Горчаков.
Лестницы ремонтирует другая фирма - ООО «Строительная компания «Альянс», выигравшая конкурс на 10.3 млн рублей. Сейчас монтируются железобетонные лестничные марши. По проекту ступени будут облицованы гранитом, установлены перила, обустроены подходы и тротуары из плитки.
«Важно отметить, что в этом году в парке «Зелёный остров» приведут в порядок и большую площадь у сцены, в ближайшее время мы проведём конкурсные процедуры по определению подрядчика, который выполнит комплексное благоустройство этой площади: а именно укладку плитки, установку освещения, скамеек, ремонт входных групп», – добавил Михаил Горчаков.
Напомним,благоустройство «Зелёного острова» в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» проводится в три этапа, с 2021 по 2023 год.
«Всего в течение трёх лет на благоустройство парковой зоны будет направлено около 300 миллионов рублей из бюджетов всех уровней, также в развитие парка активно привлекаются частные инвестиции», - отметил Алексей Сокин.
Большую поддержку оказывает исполнительный комитет партии «Единая Россия», силами которой была убрана территория верхней аллеи. Депутаты Омского городского Совета посадили сосны в форме, клуб закаливания «Моржи» - убрали южную часть береговой линии внутренней акватории парка, а Сбербанк подарил парку экологические лавочки и высадил деревья.