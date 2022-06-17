«Единая Россия» проверила, как идет благоустройство «Зеленого острова»

Лестницы ремонтирует другая фирма - ООО «Строительная компания «Альянс», выигравшая конкурс на 10.3 млн рублей. Сейчас монтируются железобетонные лестничные марши. По проекту ступени будут облицованы гранитом, установлены перила, обустроены подходы и тротуары из плитки.