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«Единая Россия» помогла провести турнир по мини-футболу для юных омичей

«Единая Россия» помогла провести турнир по мини-футболу для юных омичей

17 июня, 15:03
Фото: Единая Россия
В «Крохаболле» приняли участие 16 команд.

Депутат Омского городского Совета, член фракции партии «Единая Россия» поздравил юных участников фестиваля по мини-футболу среди дошкольников «Крохабол-2022». Ребята получили кубки, медали, дипломы и сладкие подарки. 

В рамках федерального проекта «Детский спорт», который проходит под авторством партии «Единая Россия» реализуются разные направления: 

  • реконструкция спортивных залов в сельских школах;
  • дворовый тренер;
  • школьный спорт;
  • всемирные игры юных соотечественников;
  • строительство физкультурно-оздоровительных комплексов;
  • дворовый футбол.

При поддержке депутата Юрия Козловского прошел фестиваль по мини-футболу «Крохабол-2022». Турнир организовал директор детского футбольного клуба «Дриблер» Андрей Звагольский.

Соревнования прошли в СК «Красная звезда». В них приняли участие около 130 юных омичей от 5 до 7 лет. 

«Турнир принёс детям эмоции и впечатления, поднял спортивный дух! Даже те малыши, которые ещё учатся азам футбола, отдавались игре со всей искренностью, самоотверженностью и смелостью, на которые только способен ребенок. Взрослым важно помнить: именно мы в ответе за счастье и развитие малышей, за прививание им любви к спорту и здоровому образу жизни», – заключил Юрий Козловский. 

Фестиваль «Крохабол» прошел во второй раз. В этом году соревновались  16 команд по 8 человек.

«Мероприятием довольны и дети, и взрослые. Фестиваль проводится с целью популяризации и дальнейшего развития проекта «Футбол в детском саду». Очень хочется, чтобы малыши росли здоровыми, задорными, счастливыми и спортивными», – отметил организатор Андрей Звагольский.
#Любовь Фёдорова#Новости
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