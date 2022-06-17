«Единая Россия» помогла провести турнир по мини-футболу для юных омичей

Депутат Омского городского Совета, член фракции партии «Единая Россия» поздравил юных участников фестиваля по мини-футболу среди дошкольников «Крохабол-2022». Ребята получили кубки, медали, дипломы и сладкие подарки.
В рамках федерального проекта «Детский спорт», который проходит под авторством партии «Единая Россия» реализуются разные направления:
При поддержке депутата Юрия Козловского прошел фестиваль по мини-футболу «Крохабол-2022». Турнир организовал директор детского футбольного клуба «Дриблер» Андрей Звагольский.
Соревнования прошли в СК «Красная звезда». В них приняли участие около 130 юных омичей от 5 до 7 лет.
«Турнир принёс детям эмоции и впечатления, поднял спортивный дух! Даже те малыши, которые ещё учатся азам футбола, отдавались игре со всей искренностью, самоотверженностью и смелостью, на которые только способен ребенок. Взрослым важно помнить: именно мы в ответе за счастье и развитие малышей, за прививание им любви к спорту и здоровому образу жизни», – заключил Юрий Козловский.
Фестиваль «Крохабол» прошел во второй раз. В этом году соревновались 16 команд по 8 человек.
«Мероприятием довольны и дети, и взрослые. Фестиваль проводится с целью популяризации и дальнейшего развития проекта «Футбол в детском саду». Очень хочется, чтобы малыши росли здоровыми, задорными, счастливыми и спортивными», – отметил организатор Андрей Звагольский.