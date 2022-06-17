Детская школа искусств пополнила оркестр благодаря Омскому НПЗ

Предприятие системно поддерживает творческую молодежь. Ранее в ДШИ №12 обновили классы театрального и эстрадного отделений, закупили новое звуковое и световое оборудование. В рамках программы "Родные города" реализуется Всероссийский музыкальный фестиваль «Где рождается искусство». Педагоги ведущих творческих вузов Москвы под руководством народного артиста России Юрия Розума проводят в омских музыкальных школах мастер-классы по эстрадному и академическому вокалу, игре на баяне и фортепиано. За 13 лет фестиваль охватил десятки российских городов.