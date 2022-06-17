Детская школа искусств пополнила оркестр благодаря Омскому НПЗ

Омский НПЗ передал тубу для оркестра ДШИ. Это медный духовой инструмент, который используется в симфоническом и духовом оркестрах, а также в джазе и камерной музыке. Поддержка детских школ искусств - важное направление программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
ДШИ №6 имени Е.Ф. Светланова — одно из ведущих учреждений дополнительного образования в регионе. За свою 60-летнюю историю школа искусств выпустила более 4000 детей.
«В нашей школе есть эстрадно-духовой оркестр, существующий уже 12 лет. Это единственный подобный оркестр в области. И нам очень нужна была туба. Это редкий инструмент, на котором, в силу его габаритов и особенностей, могут играть только подростки и взрослые музыканты. Туба уже была в оркестре, но ее качество оставляло желать лучшего. Поэтому я от лица всей детской школы искусств имени Светланова благодарю Омский НПЗ за то, что, благодаря ему в нашем оркестре появился такой замечательный инструмент», — поделился директор ДШИ имени Светланова Владимир Аксаментов.
Сейчас на музыкальном и художественном отделениях ДШИ №6 занимаются 770 детей. Многие из них станут профессиональными музыкантами, художниками и педагогами.
«Омский НПЗ систематически оказывает поддержку учреждениям дополнительного образования, создавая условия для творческого становления детей и молодежи. Развитие детских школ искусств – важное условие для формирования творческих способностей юных омичей. Ведь одаренные дети – это будущая элита страны, от которой зависит ее дальнейшее развитие», — отметил директор департамента культуры Омска Олег Федоренко.
Предприятие системно поддерживает творческую молодежь. Ранее в ДШИ №12 обновили классы театрального и эстрадного отделений, закупили новое звуковое и световое оборудование. В рамках программы "Родные города" реализуется Всероссийский музыкальный фестиваль «Где рождается искусство». Педагоги ведущих творческих вузов Москвы под руководством народного артиста России Юрия Розума проводят в омских музыкальных школах мастер-классы по эстрадному и академическому вокалу, игре на баяне и фортепиано. За 13 лет фестиваль охватил десятки российских городов.