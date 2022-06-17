Депутат от Новых людей вступился за Ленинский округ, в котором вырубили деревья

Жители дома № 11 на улице Рождественского обратились к Новым людям за помощью. 25 мая администрация района составила заключение о вырубке и кронировании деревьев.
Обоснование вырубки выглядит неоднозначно. Во-первых, не совпадает число заявленных и подлежащих вырубке деревьев. 7 единиц должно идти под вырубку, а в заключении перечислено не менее 23 деревьев разных видов. По документам кронировать должны 17 насаждений, но перечислены 43 дерева. Во-вторых, есть определенные сроки по кронированию деревьев — это весна и осень. Вопреки правилам и нормам обработку провели летом, 6 июня и 7 июня.
Представители администрации называют это «технической ошибкой», но эта ошибка стоит нескольких десятков погибших деревьев.
Илья Смирнов встретился с жильцами дома на месте вырубки, ознакомился с заключением, составленным администрацией, и направил обращения в администрацию и прокуратуру.
«Существует конкретный свод правил проведения процедуры, все должно быть согласно нормам. Также администрация должна тщательнее следить за тем, как составляется документация и как выполняются подобные работы», — подчеркнул Илья Смирнов.
Партия намерена добиться восстановления зелёных насаждений за счёт нарушителей и привлечь их к ответственности.
В администрации Ленинского округа прокомментировали ситуацию.
«Снос, обрезка и восстановление деревьев и кустарников выполняются лицами, указанными в статье 117 Решения, при наличии заключения о сносе, обрезке и восстановлении зеленых насаждений на придомовых территориях многоэтажной застройки и в секторе индивидуальной жилой застройки, принимаемого комиссией территориального структурного подразделения Администрации города Омска по сносу, обрезке и восстановлению зеленых насаждений в соответствии с правовым актом Администрации города Омска.
Окружной комиссией принято решения о выдаче заключения об обрезке и сносе деревьев (снос — 23 деревьев, обрезка — 43 деревьев) на территории дома 11 по улице Рождественского на основании заявленного количества деревьев и представленных документов:
При подготовке заключения об обрезке и сносе деревьев, специалистами администрации округа была допущена техническая ошибка в числовом значении вырубки деревьев. После обнаружения технической ошибки, заключение было переделано и повторно выдано уполномоченному представителю собственников жилья дома 11 по улице Рождественского.
Число заявленных и разрешенных к обрезке и сносу деревьев полностью соответствует схеме предоставленной собственниками многоквартирного дома 11 по улице Рождественского.
На территории города Омска действует Решение Омского городского Совета от 25.07.2007 № 45 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории города Омска» (далее — Правила благоустройства), согласно Правилам благоустройства порядок времени по сносу и обрезки деревьев не регламентирован.
Вместе с тем, администрацией округа в адрес отдела полиции № 4 УМВД России по городу Омску направлено письмо о необходимости проверки соблюдения уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части сноса и обрезки деревьев на территории многоквартирного дома 11 по улице Рождественского», — сообщили в Ленинском округе.