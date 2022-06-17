Депутат от Новых людей вступился за Ленинский округ, в котором вырубили деревья

Обоснование вырубки выглядит неоднозначно. Во-первых, не совпадает число заявленных и подлежащих вырубке деревьев. 7 единиц должно идти под вырубку, а в заключении перечислено не менее 23 деревьев разных видов. По документам кронировать должны 17 насаждений, но перечислены 43 дерева. Во-вторых, есть определенные сроки по кронированию деревьев — это весна и осень. Вопреки правилам и нормам обработку провели летом, 6 июня и 7 июня.