Безответственный сосед испугал омичей угрозой пожара

Вчера, 16 июня, в паблике «Типичный Омск» появилась жалоба от жителей Порт-Артура. Местные жители рассказали, что один из омичей занимается кражей электроэнергии на улице Кутузова.
Хитрый мужчина повесил на линию электропередач самодельное устройство. Однако, по словам омичей, мужчина не следит за ним, потому что часто бывает в нетрезвом состоянии.
«При порывах ветра происходит сильное искренние от проводов. Если случиться пожар, то сгорят дома, как минимум, на двух улицах», - рассказали жители.
Они объяснили, что ранее уже обращались в ответственные ведомства. Но никаких пор до сих пор не предприняли.