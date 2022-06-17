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Безответственный сосед испугал омичей угрозой пожара

Безответственный сосед испугал омичей угрозой пожара

17 июня, 09:03
Фото: 1MI

Омичи испугались пожара из-за соседа, ворующего электричество

Жалоба в соцсетях от жителей Порт-Артура.

Вчера, 16 июня, в паблике «Типичный Омск» появилась жалоба от жителей Порт-Артура. Местные жители рассказали, что один из омичей занимается кражей электроэнергии на улице Кутузова. 

Хитрый мужчина повесил на линию электропередач самодельное устройство. Однако, по словам омичей, мужчина не следит за ним, потому что часто бывает в нетрезвом состоянии. 

«При порывах ветра происходит сильное искренние от проводов. Если случиться пожар, то сгорят дома, как минимум, на двух улицах», - рассказали жители.

Они объяснили, что ранее уже обращались в ответственные ведомства. Но никаких пор до сих пор не предприняли.

#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Электричество#Пожары#Вероника Жукова
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