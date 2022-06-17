Банк “Открытие” планирует работать с РЭО над реализацией проектов по обращению с ТКО

Помимо этого, банк смог договориться о партнерстве с главой Владимирской области. Так, во Владимирском регионе при участии банка будет модернизирован финансовый рынок – в первую очередь планируется обеспечить полную доступность и высокое качество банковских услуг как для частных лиц, так и для предпринимателей. Банк будет специализироваться также на выдаче займов промышленным предприятиям региона с использованием программ поддержки областного правительства.