Банк “Открытие” планирует работать с РЭО над реализацией проектов по обращению с ТКО

Аналогичные соглашения банк заключил с властями Ставрополья и Владимирской области, сообщает newsnn.ru.
Планируется, что банк «Открытие» и публично-правовая компания «Российский экологический оператор» направят финансирование на реализацию инвестпроектов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). При этом кредитная организация будет активно участвовать в рассмотрении и дальнейшем финансовом обеспечении новых инициатив, приобретая облигации ППК “РЭО” на сумму от 10 миллиардов рублей и более. Вырученные средства будут потрачены на строительство предприятий по переработке мусора.
В рамках заключенной договоренности о сотрудничестве также будет вестись полноценный обмен актуальными сведениями о проектах, в которые планируется инвестировать средства, и разработка совместных продуктов для финансирования инициатив резидентов экотехнопарков, строящихся РЭО или при его участии в ходе реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Кроме того, на форуме банк «Открытие» смог заключить договор о партнерских отношениях с администрацией Ставрополья. Новоиспеченные партнеры планируют вести работу финансово-кредитной направленности, чтобы способствовать социально-экономическому, промышленному и инфраструктурному процветанию Ставропольского края.
Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что компания будет работать над поддержкой края в направлении финансирования проектов по развитию инфраструктуры, улучшению пассажирской и транспортной доступности региона, а также способствовать появлению современных объектов социального назначения.
Помимо этого, банк смог договориться о партнерстве с главой Владимирской области. Так, во Владимирском регионе при участии банка будет модернизирован финансовый рынок – в первую очередь планируется обеспечить полную доступность и высокое качество банковских услуг как для частных лиц, так и для предпринимателей. Банк будет специализироваться также на выдаче займов промышленным предприятиям региона с использованием программ поддержки областного правительства.