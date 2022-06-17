Город55
ГлавноеВсе новости
«Атомайз» и «Тинькофф» начнут работу над новыми банковскими продуктами

«Атомайз» и «Тинькофф» начнут работу над новыми банковскими продуктами

17 июня, 17:29
Фото: pixabay
Центробанк РФ включил в реестр операторов систем по выпуску цифровых финансовых активов несколько компаний Российской Федерации.

Первыми стали российская токенизационная платформа «Атомайз Россия», Сбер, финансово-техническая компания «Лайтхаус» и «Трансмашхолдинг». 

 

По сообщению издания newsnn.ru, сейчас «Атомайз Россия» активно включается в работу и делает доступными для российских пользователей цифровые финансовые активы. Одним из инвесторов «Атомайза» является компания «Интеррос» предпринимателя Владимира Потанина. Платформа заключила договор с проектом «Игры Будущего» и банком «Тинькофф».

 

Банк «Тинькофф» открывает «Номинальный Счет» на токенизационной платформе. По словам представителя финансовой организации, в ближайшее время «Тинькофф» планирует уделить повышенное внимание на расширении линейки совместных сервисов. В планах банка партнерство с «Атомайз Россия» по удаленной идентификации.

 

Глава платформы «Атомайз Россия» Екатерина Фроловичева рассказала, что в этом направлении первым партнером компании стал Росбанк, а следующим — «Тинькофф». У этой финансовой организации хорошо развита идентификация, поскольку финансовая организация строила изначально свою концепцию на основе цифровизации. Для «Атомайз Россия» мультибанковская модель идентификации является крайне важной.

 

На ПМЭФ-2022 платформа «Атомайз» подписала договор с проектом «Игры Будущего». В ближайшие два года начнет свою работу площадка по кибернетическому спорту, на которой будут проводиться соревнования по 15 высокотехнологичным дисциплинам, в том числе робототехнике, киберспорту, гонкам дронов, экзоскелетам и мобилити.

 

Для проекта «Игры Будущего» «Атомайз Россия» в рамках поддержки в выпуске цифровых финансовых активов будет создавать токены, которые будут представлять собой аналоги товаров и услуг, но цифровые. В перспективе они станут эффективным инструментом торговли и инвестирования. В результате сотрудничества будут внедрены финансовые инструменты в индустрию игры и развлечений, а обучаться конкретному использованию токенов, как инструмента цифровой экономики, смогут многие граждане.

 

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18