«Атомайз» и «Тинькофф» начнут работу над новыми банковскими продуктами

Для проекта «Игры Будущего» «Атомайз Россия» в рамках поддержки в выпуске цифровых финансовых активов будет создавать токены, которые будут представлять собой аналоги товаров и услуг, но цифровые. В перспективе они станут эффективным инструментом торговли и инвестирования. В результате сотрудничества будут внедрены финансовые инструменты в индустрию игры и развлечений, а обучаться конкретному использованию токенов, как инструмента цифровой экономики, смогут многие граждане.