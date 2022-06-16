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Жизнь после смерти. Омские ритуальщики рассказали о нестандартном использовании праха

Жизнь после смерти. Омские ритуальщики рассказали о нестандартном использовании праха

16 июня, 16:19
Фото: 1MI

Омские ритуальщики предложили делать тату с прахом

Прах используют вместе с красителями.

Омская ритуальная служба «Наследие» сообщило о новом формате увековечивания памяти усопших родственников. Омичам предложили делать татуировки из праха погибших близких.

В компании отметили, что за рубежом давно практикуется такой формат сохранения памяти погибших близких. Аналогичным методом сохраняют и память о питомцах, изображая их при помощи праха на своем теле.

Отмечается, что такой формат нанесения безопасен, но перед процедурой все же лучше проконсультироваться с медицинским специалистом. Для татуировки же используется всего 15-20 граммов праха, который смешивается с красителем. В остальном процедура такая же, как и при «классической» татуировке.

Где в Омске делают настолько необычное тату и делают ли вовсе, не уточняется. 

#Город#Новости#Омская область#Татуировка#Тату#Память#Прах#Похороны#Кремация#Ольга Акамова
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