Жизнь после смерти. Омские ритуальщики рассказали о нестандартном использовании праха

Омская ритуальная служба «Наследие» сообщило о новом формате увековечивания памяти усопших родственников. Омичам предложили делать татуировки из праха погибших близких.
В компании отметили, что за рубежом давно практикуется такой формат сохранения памяти погибших близких. Аналогичным методом сохраняют и память о питомцах, изображая их при помощи праха на своем теле.
Отмечается, что такой формат нанесения безопасен, но перед процедурой все же лучше проконсультироваться с медицинским специалистом. Для татуировки же используется всего 15-20 граммов праха, который смешивается с красителем. В остальном процедура такая же, как и при «классической» татуировке.
Где в Омске делают настолько необычное тату и делают ли вовсе, не уточняется.