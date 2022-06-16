Жизнь после смерти. Омские ритуальщики рассказали о нестандартном использовании праха

Отмечается, что такой формат нанесения безопасен, но перед процедурой все же лучше проконсультироваться с медицинским специалистом. Для татуировки же используется всего 15-20 граммов праха, который смешивается с красителем. В остальном процедура такая же, как и при «классической» татуировке.