Жесткая травма. Инвалид из Омска отсудила у ТСЖ 350 тыс рублей за перелом бедра

Жительница Омска смогла доказать, что ей законно присудили компенсацию за травму на обледенелом пандусе. Как рассказали в пресс-службе омской прокуратуры, омичка, будучи инвалидом I группы, в январе 2020 года пыталась выйти из дома.
На крыльце инвалидная коляска женщины перевернулась из-за того, что на пандусе образовалась наледь, и дворник не успел ее убрать. Омичка сломала бедро, и ей понадобилось 9 месяцев, чтобы восстановиться.
После лечения женщина обратилась в суд, где потребовала с ТСЖ компенсацию. Именно в обязанности ТСЖ многоквартирного дома входила очистка крыльца и пандуса от наледи, и травму омичка получила из-за плохой очистки.
Первомайский районный суд, куда обратилась омичка, признал, что женщина получила тяжелую травму и долго восстанавливалась, а значит, имеет право на компенсацию. Однако представителей ТСЖ такой расклад не устроил, и они подали апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда посчитала, что в суде первой инстанции приняли вполне правомерное решение. Теперь ей должны выплатить 350 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда.
В пресс-службе облпрокуратуры добавили, что исполнение решения суда стоит на контроле надзорного ведомства.