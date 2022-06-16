Жесткая травма. Инвалид из Омска отсудила у ТСЖ 350 тыс рублей за перелом бедра

Первомайский районный суд, куда обратилась омичка, признал, что женщина получила тяжелую травму и долго восстанавливалась, а значит, имеет право на компенсацию. Однако представителей ТСЖ такой расклад не устроил, и они подали апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда посчитала, что в суде первой инстанции приняли вполне правомерное решение. Теперь ей должны выплатить 350 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда.