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Жесткая травма. Инвалид из Омска отсудила у ТСЖ 350 тыс рублей за перелом бедра

Жесткая травма. Инвалид из Омска отсудила у ТСЖ 350 тыс рублей за перелом бедра

16 июня, 13:58
Фото: 1MI

Омичка добилась компенсации за сломанную ногу на пандусе для инвалидов

Женщина упала на пандусе для инвалидов.

Жительница Омска смогла доказать, что ей законно присудили компенсацию за травму на обледенелом пандусе. Как рассказали в пресс-службе омской прокуратуры, омичка, будучи инвалидом I группы, в январе 2020 года пыталась выйти из дома.

На крыльце инвалидная коляска женщины перевернулась из-за того, что на пандусе образовалась наледь, и дворник не успел ее убрать. Омичка сломала бедро, и ей понадобилось 9 месяцев, чтобы восстановиться.

После лечения женщина обратилась в суд, где потребовала с ТСЖ компенсацию. Именно в обязанности ТСЖ многоквартирного дома входила очистка крыльца и пандуса от наледи, и травму омичка получила из-за плохой очистки.

Первомайский районный суд, куда обратилась омичка, признал, что женщина получила тяжелую травму и долго восстанавливалась, а значит, имеет право на компенсацию. Однако представителей ТСЖ такой расклад не устроил, и они подали апелляционную жалобу. Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда посчитала, что в суде первой инстанции приняли вполне правомерное решение. Теперь ей должны выплатить 350 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда.

В пресс-службе облпрокуратуры добавили, что исполнение решения суда стоит на контроле надзорного ведомства.

#Город#Новости#Омская область#Инвалид#Пандус#Лед#Наледь#Травма#Перелом#Ольга Акамова
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