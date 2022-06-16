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Запад выдает крымское зерно за украинское

16 июня, 12:40
Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов пояснил журналистам, что когда на Западе российскую сторону обвиняют в краже зерна у Украины, имеется в виду крымское зерно.

«А они (Запад) считают, что зерно, которое выросло в Крыму, — оно украинское», – рассказал Владимир Чижов. Он добавил, что комментировать такие заявления считает бессмысленным, сообщает RT.

О том, что Россия вывозит зерно из Украины заявлял представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. Он выступил с обращением ко всем странам мира не покупать зерно у России.

Тем временем министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул – Россия не препятствует свободной транспортировке зерна в пункты назначения.

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