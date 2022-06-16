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Все из-за утеплителя. Маленький пожар на окраине Омска пришлось тушить 21 спасателю

Все из-за утеплителя. Маленький пожар на окраине Омска пришлось тушить 21 спасателю

16 июня, 13:42
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

На окраине Омска внезапно загорелся склад утеплителя

Пожар ликвидировали за два часа.

Сообщение о пожаре поступило на номер 101 сегодня, 16 июня, около 10:10 часов. На территории отдельно стоящей хозяйственной постройки загорелся утеплитель в упаковках, сообщили в региональном ГУ МЧС. 

На место направили сразу 6 машин и 21 спасателя. Спустя почти полтора часа, к 11:21 часам, удалось ликвидировать открытое горение, а к 12:15 были полностью ликвидированы последствия пожара.

Огонь охватил всего 50 кв. м, однако из-за особенностей загоревшегося утеплителя пожар мог уничтожить и соседние постройки. Предварительно известно, что пострадавших в пожаре не было.

#Город#Новости#Омская область#Спасатели#Пожары#Пожарные#ГУ МЧС по Омской области#ГУ МЧС#Ольга Акамова
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