Все из-за утеплителя. Маленький пожар на окраине Омска пришлось тушить 21 спасателю

Сообщение о пожаре поступило на номер 101 сегодня, 16 июня, около 10:10 часов. На территории отдельно стоящей хозяйственной постройки загорелся утеплитель в упаковках, сообщили в региональном ГУ МЧС.
На место направили сразу 6 машин и 21 спасателя. Спустя почти полтора часа, к 11:21 часам, удалось ликвидировать открытое горение, а к 12:15 были полностью ликвидированы последствия пожара.
Огонь охватил всего 50 кв. м, однако из-за особенностей загоревшегося утеплителя пожар мог уничтожить и соседние постройки. Предварительно известно, что пострадавших в пожаре не было.