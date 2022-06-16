Город55
ГлавноеВсе новости
В центре Омска изменился режим работы светофора

В центре Омска изменился режим работы светофора

16 июня, 12:39
Фото: 1MI
Речь о светофоре на перекрестке улиц Ленина, Партизанская и Щербанева.

В Омске изменили режим работы светофора на пересечении улиц Ленина — Партизанская — Щербанева. Подобное решение приняли, чтобы исключить конфликтные ситуации между транспортом, который едет налево с улицы Партизанской на улицу Ленина, и пешеходами, которые начинают идти через дорогу в следующей пешеходной фазе.

После изменения порядка включения фаз все удалось исправить. В департаменте транспорта отметили, что решения об изменении организации дорожного связаны с улучшением пропускной способности, безопасностью пешеходов и предотвращением пробок.

#Общество#Новости#Омск#Светофор#Вероника Жукова
Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18