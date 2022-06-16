В центре Омска изменился режим работы светофора

В Омске изменили режим работы светофора на пересечении улиц Ленина — Партизанская — Щербанева. Подобное решение приняли, чтобы исключить конфликтные ситуации между транспортом, который едет налево с улицы Партизанской на улицу Ленина, и пешеходами, которые начинают идти через дорогу в следующей пешеходной фазе.