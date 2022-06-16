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В России будут повышены цены на инсулиносодержащие препараты

16 июня, 14:05
ФАС одобрено повышение цен на некоторые инсулиносодержащие препараты от 5 до 28 процентов.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Коммерсантъ», причиной тому — санкции, вызвавшие целый клубок проблем. Так, выросли затраты на производство, нарушились логистические цепочки, возник риск дефицита.

В ФАС это решение объясняют тем, что еще в мае Росздравнадзором была спрогнозирована возможность возникновения дефицита на некоторые лекарства для лечения диабета. А ряд компаний просил дать разрешение на увеличение цены, ссылаясь на сложности с производством. Речь, в частности, о «Герофарме», «Медсинтеез» и датском производителе Novo Nordisk.

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