В России будут повышены цены на инсулиносодержащие препараты

В ФАС это решение объясняют тем, что еще в мае Росздравнадзором была спрогнозирована возможность возникновения дефицита на некоторые лекарства для лечения диабета. А ряд компаний просил дать разрешение на увеличение цены, ссылаясь на сложности с производством. Речь, в частности, о «Герофарме», «Медсинтеез» и датском производителе Novo Nordisk.