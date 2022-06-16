В проекте «ПолитСтартап» от Омской области победил единоросс Константин Гаврик

«ПолитСтартап» — крупнейший политический проект «Единой России», призванный вовлечь молодых и активных людей в общественно-политическую деятельность. Недавно были подведены итоги уже пятого сезона. Победителем от Омской области стал Константин Гаврик — генеральный директор компании «Дружино-Агро», занявший первое место на партийных праймериз по округу № 35.