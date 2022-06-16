В проекте «ПолитСтартап» от Омской области победил единоросс Константин Гаврик

«ПолитСтартап» — крупнейший политический проект «Единой России», призванный вовлечь молодых и активных людей в общественно-политическую деятельность. Недавно были подведены итоги уже пятого сезона. Победителем от Омской области стал Константин Гаврик — генеральный директор компании «Дружино-Агро», занявший первое место на партийных праймериз по округу № 35.
В 2022 году «ПолитСтартап» охватил 33 региона России и распространился в том числе на избирательные кампании в региональные и муниципальные представительные органы.
«Партия „Единая Россия“ взяла курс на постепенное омоложение кадров. Проект „ПолитСтартап“ создан именно для того, чтобы дать возможность молодым принять участие в управлении государством. Уверен, что Омск нуждается в политиках новой волны», — говорит Константин Гаврик.
После победы в проекте Гаврик пройдет обучение в Высшей партийной школе «Единой России» и получит федерального наставника в проведении избирательной кампании.
«Люблю Омск, где родился, учился, работаю и где всю жизнь прожили мои родители. Понимаю меру ответственности перед земляками. Готов представлять в горсовете новое поколение — поколение людей, способных конструктивно мыслить и решать проблемы города и области», — резюмирует Константин Гаврик.