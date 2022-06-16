Туризм в Европе испытывает кризис из-за антироссийских санкций

Pravda.Ru цитирует специалиста, который уверен, что урон от санкционных решений не стоит недооценивать. Совсем недавно более 40 млн российских туристов путешествовали по миру и приносили более 30 млрд долларов добавленной стоимости. Прекращения этого потока чревато изменением баланса в туротрасли.