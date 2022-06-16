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Туризм в Европе испытывает кризис из-за антироссийских санкций

Туризм в Европе испытывает кризис из-за антироссийских санкций

16 июня, 22:01
Фото: piqsels.com
Санкции против России спровоцировали проблемы в сфере туризма в Европе.

Большинство популярных курортов процветали за счет посещений туристов из России. Такое мнение выразил эксперт по туризму из Турции Реджеп Явуз.

Pravda.Ru цитирует специалиста, который уверен, что урон от санкционных решений не стоит недооценивать. Совсем недавно более 40 млн российских туристов путешествовали по миру и приносили более 30 млрд долларов добавленной стоимости. Прекращения этого потока чревато изменением баланса в туротрасли.

Явуз считает, что нынешний сезон будет неприбыльным, потому что Европа, поддержав санкции, создала себе финансовые проблемы. В число наиболее пострадавших государств входят Кипр, Греция, Болгария, Черногория и Италия. Также терпят убытки чешские Карловы Вары, которые некогда получали сверхприбыли за счет российских туристов.

В конце весны в отелях Европы наблюдалась плохая загруженность номеров. Из-за отсутствия покупателей закрывались магазины. Также страдает Испания, куда приезжали 1,3 миллиона россиян.

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