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То ли клубника, то ли кровь. Омичи увидели в небе необычное астрономическое явление

То ли клубника, то ли кровь. Омичи увидели в небе необычное астрономическое явление

16 июня, 08:20
Фото: pxhere.com

Омичи заметили в небе над городом «клубничную» луну

Город55 сфотографировал красную луну.

Вчера вечером, 15 июня, омичи увидели в небе необычное астрономическое явление. Когда над городом взошла луна, жители обнаружили, что она оказалась огромной и была красного цвета.

Омичи смогли полюбоваться суперлунием. Причина этого явления заключается в том, что Луна то удаляется, то приближается к Земле. Максимальное приближение длится не более двух ночей. Максимальных размеров спутник Земли достигает, когда оказывается над горизонтом.

Полнолуние в июне совпадает с сезоном сбора клубники в России, Европе и Северной Америке. Поэтому оно получило название клубничного. Город55 успел заснять необычное явление.

Город55
#Общество#Новости#Омск#Кровавая луна#Вероника Жукова
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