То ли клубника, то ли кровь. Омичи увидели в небе необычное астрономическое явление

Вчера вечером, 15 июня, омичи увидели в небе необычное астрономическое явление. Когда над городом взошла луна, жители обнаружили, что она оказалась огромной и была красного цвета.
Омичи смогли полюбоваться суперлунием. Причина этого явления заключается в том, что Луна то удаляется, то приближается к Земле. Максимальное приближение длится не более двух ночей. Максимальных размеров спутник Земли достигает, когда оказывается над горизонтом.
Полнолуние в июне совпадает с сезоном сбора клубники в России, Европе и Северной Америке. Поэтому оно получило название клубничного. Город55 успел заснять необычное явление.