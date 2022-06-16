То ли клубника, то ли кровь. Омичи увидели в небе необычное астрономическое явление

Омичи смогли полюбоваться суперлунием. Причина этого явления заключается в том, что Луна то удаляется, то приближается к Земле. Максимальное приближение длится не более двух ночей. Максимальных размеров спутник Земли достигает, когда оказывается над горизонтом.