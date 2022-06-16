Сотрудники Омского завода смазочных материалов улучшают навыки управления процессами

Новый комплекс обеспечит выпуск собственных компонентов для высокотехнологичных масел.
В рамках программы подготовки персонала для работы на будущем комплексе 30 операторов ОЗСМ проходят стажировку на трех объектах ОНПЗ. Обучение проходит под руководством кураторов из числа специалистов нефтеперерабатывающего предприятия. Операторы перенимают опыт эксплуатации и обслуживания высокотехнологичных установок с ключевыми процессами нефтепереработки: гидрокрекингом, гидроочисткой и депарафинизацией. Аналогичные технологии присутствуют в производственной цепочке ГИДП. Реализация программы подготовки персонала для ГИДП позволит сформировать профессиональный штат специалистов для управления современными системами и оборудованием нового комплекса.
Генеральный директор «Газпромнефть-смазочные материалы» Анатолий Скоромец.
«Газпромнефть-смазочные материалы» ведет строительство комплекса по производству синтетических масел, у которого по сложности и набору технологических процессов фактически нет аналогов в отрасли. Это требует высокой квалификации персонала, способного работать с новейшим оборудованием и системами управления производством, в том числе цифровыми. Наши специалисты опираются на лучшие мировые практики, постоянно совершенствуя свои профессиональные компетенции, что обеспечивает надежность будущего производства и дает возможность каждому сотруднику реализовать свой потенциал».
Генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский:
«Омский НПЗ продолжает масштабную модернизацию производства. Предприятие внедряет самые современные технологии для повышения эффективности и экологичности производственных процессов. Мы открыты для сотрудничества, готовы рассказывать о лучших практиках и делиться опытом с коллегами по отрасли. Эффективное партнерство в сфере подготовки персонала создает новые возможности как для самореализации сотрудников, так и для развития отечественной нефтеперерабатывающей промышленности».
Отметим, комплекс гидроизодепарафинизации будет производить базовые компоненты высокотехнологичных синтетических масел для автомобильного транспорта и промышленного оборудования. Он позволит компании полностью отказаться от использования импортных базовых масел в производстве премиальной продукции. Проектная мощность — 220 тыс. тонн в год. Инвестиции в этот проект составляют более 32 млрд рублей.