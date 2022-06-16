Сотрудники Омского завода смазочных материалов улучшают навыки управления процессами

В рамках программы подготовки персонала для работы на будущем комплексе 30 операторов ОЗСМ проходят стажировку на трех объектах ОНПЗ. Обучение проходит под руководством кураторов из числа специалистов нефтеперерабатывающего предприятия. Операторы перенимают опыт эксплуатации и обслуживания высокотехнологичных установок с ключевыми процессами нефтепереработки: гидрокрекингом, гидроочисткой и депарафинизацией. Аналогичные технологии присутствуют в производственной цепочке ГИДП. Реализация программы подготовки персонала для ГИДП позволит сформировать профессиональный штат специалистов для управления современными системами и оборудованием нового комплекса.