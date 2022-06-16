Сбер разработал аналитическую платформу для правительств регионов

Панель разработана для правительств регионов и включает в себя такие параметры, как исследование уровня благосостояния (медианные и среднемесячные зарплаты, расходы и траты), финансовый поток (суммы снятия наличных и траты по картам), миграцию населения (сколько человек въехало и выехало из региона), затраты на спорт и культуру.