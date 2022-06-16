Российским хоккеистам не отдадут Кубок Стэнли

После завершения текущего спортивного сезона российские хоккеисты не смогут привезти на родину Кубок Стэнли, даже если выиграют его. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на заявление заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.
Дэйли заявил, что «Тампа» и «Колорадо» уже проинформированы о том, что летом 2022 года Кубок Стэнли не получится доставить в Россию или в Белоруссию. Таким образом, игроки, одержавшие победу, смогут получить свой трофей только на один день.
Перечисленные комиссаром НХЛ команды принимают участие в финале розыгрыша Кубка Стэнли, в их составе есть хоккеисты из России. Так, за «Тампу» выступают Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев, за «Колорадо» — Валерий Ничушкин. В соответствии с традицией, победители плей-офф в НХЛ в период межсезонья получают право забрать награду в личное пользование на один день, однако в 2022 году такого права не будет у хоккеистов из России.