Российским хоккеистам не отдадут Кубок Стэнли

Перечисленные комиссаром НХЛ команды принимают участие в финале розыгрыша Кубка Стэнли, в их составе есть хоккеисты из России. Так, за «Тампу» выступают Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев, за «Колорадо» — Валерий Ничушкин. В соответствии с традицией, победители плей-офф в НХЛ в период межсезонья получают право забрать награду в личное пользование на один день, однако в 2022 году такого права не будет у хоккеистов из России.