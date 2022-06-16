Президент Путин наградил Владимира Варнавского орденом Александра Невского

Накануне, 15 июня, президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами РФ». В списке лауреатов значится спикер Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский.
Политика наградили Орденом Александра Невского «За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», говорится в документе.
В списке наград Владимира Варнавского также значатся Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден Почета, Золотая медаль «За особые заслуги перед Омской областью», Знак отличия «За служение Омской области» I степени и ряд других.