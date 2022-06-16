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Президент Путин наградил Владимира Варнавского орденом Александра Невского

Президент Путин наградил Владимира Варнавского орденом Александра Невского

16 июня, 12:14
Фото: 1MI
Омский политик получил награду за трудовые успехи.

Накануне, 15 июня, президент России Владимир Путин подписал указ «О награждении государственными наградами РФ». В списке лауреатов значится спикер Законодательного собрания Омской области Владимир Варнавский.

Политика наградили Орденом Александра Невского «За активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу», говорится в документе.

В списке наград Владимира Варнавского также значатся Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, Орден Почета, Золотая медаль «За особые заслуги перед Омской областью», Знак отличия «За служение Омской области» I степени и ряд других.

#Общество#Новости#Омская область#Владимир Варнавский#Заксобрание#Награда#Путин#Владимир Путин#Ольга Акамова
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