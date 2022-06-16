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Политика Байдена угрожает благополучию США

Политика Байдена угрожает благополучию США

16 июня, 22:31
Фото: pxhere.com
США ожидают сложные испытания, которые эта страна может не выдержать.

Pravda.Ru называет несколько возможных причин краха Америки. Первая проблема — сомнительная фигура президента Джозефа Байдена, у которого наблюдается старческое слабоумие. Неспособность им управлять государством может привести к его отставке. Это может произойти также по результатам лидирования республиканцев на промежуточных выборах, которые пройдут будущей осенью. После получения большинства в Палате представителей и мест в Сенате произойдет возвращение Дональда Трампа в кресло президента.

Второй фактор — ухудшение экономической обстановки, в частности, инфляция. Также негативно сказывается неконтролируемое печатание денег, рефинансирование долгов и антироссийские санкции.

В итоге начнется рост бедности, повышение цен на товары и энергоносители, усугубится проблема с молочными смесями для детей.

Третья проблема — рост вооруженных группировок (ополчения) по стране, что спровоцирует рост насилия.

Четвертый фактор — искусственная эскалация международной обстановки со стороны США. Провал внешней политики на Украине также имеет негативные последствия.

Помимо этого, опасной является эскалация отношений с Китаем и заявления о военной поддержке Тайваня.

США также не может найти понимания со странами  Латинской Америки и саудовцами.

Желание США настроить мир в прокси-войне против РФ обречено. После успешного завершения Россией СВО на Украине возникнет новый мировой консенсус, где США окажется рядовым членом.

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