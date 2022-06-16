Политика Байдена угрожает благополучию США

Pravda.Ru называет несколько возможных причин краха Америки. Первая проблема — сомнительная фигура президента Джозефа Байдена, у которого наблюдается старческое слабоумие. Неспособность им управлять государством может привести к его отставке. Это может произойти также по результатам лидирования республиканцев на промежуточных выборах, которые пройдут будущей осенью. После получения большинства в Палате представителей и мест в Сенате произойдет возвращение Дональда Трампа в кресло президента.