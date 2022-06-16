Парковка вместо зелени? В Омске произошла очередная вырубка деревьев

Примечательно, что мнение местных жителей по поводу этой ситуации разошлось. Жильцы домов №30 и №32 рады, что на территории вырубили деревья, и теперь в окна начал попадать свет. Другие омичи возмущены, ведь по этой дорожке они раньше гуляли, и даже в жару там была приятная тень.