Парковка вместо зелени? В Омске произошла очередная вырубка деревьев

Вчера, 15 июня, в паблике «Голос Омска» появилась жалоба от жителей Левобережья. Местные жители недоумевают, почему вырубили деревья на улице Волгоградской. По словам омичей, между домами №30 и №32 ранее располагалась зеленая аллея. За пару дней от нее почти ничего не осталось.
Горожане предполагают, что деревья спилили из-за того, что на указанном участке делают широкую пешеходную дорожку. Однако все это может привести к тому, что на территории будут незаконно парковаться машины.
Примечательно, что мнение местных жителей по поводу этой ситуации разошлось. Жильцы домов №30 и №32 рады, что на территории вырубили деревья, и теперь в окна начал попадать свет. Другие омичи возмущены, ведь по этой дорожке они раньше гуляли, и даже в жару там была приятная тень.