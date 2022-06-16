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Парковка вместо зелени? В Омске произошла очередная вырубка деревьев

Парковка вместо зелени? В Омске произошла очередная вырубка деревьев

16 июня, 07:40
Фото: 1MI

В Омске на Левобережье вырубили зеленую аллею

На Левобережье вырубили деревья.

Вчера, 15 июня, в паблике «Голос Омска» появилась жалоба от жителей Левобережья. Местные жители недоумевают, почему вырубили деревья на улице Волгоградской. По словам омичей, между домами №30 и №32 ранее располагалась зеленая аллея. За пару дней от нее почти ничего не осталось.

Горожане предполагают, что деревья спилили из-за того, что на указанном участке делают широкую пешеходную дорожку. Однако все это может привести к тому, что на территории будут незаконно парковаться машины.

Примечательно, что мнение местных жителей по поводу этой ситуации разошлось. Жильцы домов №30 и №32 рады, что на территории вырубили деревья, и теперь в окна начал попадать свет. Другие омичи возмущены, ведь по этой дорожке они раньше гуляли, и даже в жару там была приятная тень.

#Общество#Новости#Омск#Вырубка деревьев#Соцсети#Вероника Жукова
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