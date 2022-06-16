Озвучено новое название «Арены Омск»

На Петербургском международном экономическом форуме представили новое название ледового дворца «Арена Омск». Как сообщает «Матч ТВ», новая арена будет называться «G-Drive Арена». Такое название озвучили на форуме председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, глава совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов и губернатор Омской области Александр Бурков.