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Озвучено новое название «Арены Омск»

Озвучено новое название «Арены Омск»

16 июня, 14:24
Фото: 311500.selcdn.ru

Новую «Арену Омск» переименуют в «G-Drive Арена»

Новое название появится на обновленном дворце спорта.

На Петербургском международном экономическом форуме представили новое название ледового дворца «Арена Омск». Как сообщает «Матч ТВ», новая арена будет называться «G-Drive Арена». Такое название озвучили на форуме председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, глава совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов и губернатор Омской области Александр Бурков.

Обновленную арену собираются открыть в сентябре 2022 года, ее готовность достигает 80%. Ледовый комплекс под новым названием «G-Drive Арена» станет домашней площадкой для «Авангарда».

Напомним, строительство арены идет в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», правительством РФ и правительством Омской области. В общей сложности стоимость строительства оценивают в 12 млрд рублей.

"Авангард"

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что новая арена в Омске — один из главных элементов развития хоккея в регионе.

«Комплексная программа развития хоккея в Омской области реализуется клубом „Авангард“ в рамках программы социальных инвестиций „Родные города“ нашей компании. Новая ледовая арена в Омске — ключевой элемент формируемого в регионе современного хоккейного кластера, который объединит профессиональный клуб, высокотехнологичную и комфортную арену, современную детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок для занятия детей и молодежи. Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня», — добавил Дюков.
#Спорт#Новости#Омск#Арена Омск#Хоккей#Авангард#Арена#Ольга Акамова
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