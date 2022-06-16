Озвучено новое название «Арены Омск»

На Петербургском международном экономическом форуме представили новое название ледового дворца «Арена Омск». Как сообщает «Матч ТВ», новая арена будет называться «G-Drive Арена». Такое название озвучили на форуме председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, глава совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов и губернатор Омской области Александр Бурков.
Обновленную арену собираются открыть в сентябре 2022 года, ее готовность достигает 80%. Ледовый комплекс под новым названием «G-Drive Арена» станет домашней площадкой для «Авангарда».
Напомним, строительство арены идет в рамках государственно-частного партнерства между «Газпром нефтью», правительством РФ и правительством Омской области. В общей сложности стоимость строительства оценивают в 12 млрд рублей.
Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков отметил, что новая арена в Омске — один из главных элементов развития хоккея в регионе.
«Комплексная программа развития хоккея в Омской области реализуется клубом „Авангард“ в рамках программы социальных инвестиций „Родные города“ нашей компании. Новая ледовая арена в Омске — ключевой элемент формируемого в регионе современного хоккейного кластера, который объединит профессиональный клуб, высокотехнологичную и комфортную арену, современную детско-юношескую академию и уличную сеть спортивных площадок для занятия детей и молодежи. Такой системный подход к развитию хоккея обеспечит рост популярности этого вида спорта в регионе, а также позволит находить и готовить талантливых игроков национального и международного уровня», — добавил Дюков.