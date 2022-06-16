Опасность рядом. В Омске голодный шелкопряд атаковал деревья в парке Победы

По сообщению Главного управления лесного хозяйства Омской области, в этом году леса серьезно страдают от насекомых: те объедают лиственные деревья, вспышки заражения деревьев шелкопрядом началась в Новосибирской области, а теперь насекомых нашли в лесах Кормиловского, Калачинского, Оконешниковского, Черлакского и Омского районов. Всего же насекомое уже охватило порядка 28 Га леса.