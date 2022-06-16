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Опасность рядом. В Омске голодный шелкопряд атаковал деревья в парке Победы

Опасность рядом. В Омске голодный шелкопряд атаковал деревья в парке Победы

16 июня, 17:58
Фото: ГУ Лесного хозяйства Омской области

Непарный шелкопряд заметили в парке Победы в Омске

Насекомые уничтожают леса.

Жители Омска рассказали о появлении опасного непарного шелкопряда в лесной зоне города. Насекомых заметили в парке Победы на Левобережье Омска.

"Красивые и пушистые... Эти пушистые в парке Победы, недалеко от Вечного огня. Их пока не так много, но неприятно, могут и размножиться", - написал местный житель в паблике "Омск ВК" и поделился красочными фотографиями непарного шелкопряда. 

По сообщению Главного управления лесного хозяйства Омской области, в этом году леса серьезно страдают от насекомых: те объедают лиственные деревья, вспышки заражения деревьев шелкопрядом началась в Новосибирской области, а теперь насекомых нашли в лесах Кормиловского, Калачинского, Оконешниковского, Черлакского и Омского районов. Всего же насекомое уже охватило порядка 28 Га леса. 

Массовой гибели лесов от непарного шелкопряда в регионе не случалось, к осени пострадавшие деревья обновляют листву. 

#Город#Новости#Омская область#Шелкопряд#Лес#Деревья#Парк#Насекомые#Ольга Акамова
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