Омича осудили на 9 лет за пособничество террористической организации

По материалам УФСБ России по Омской области, проживающий в Омске гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона перевел деньги на банковскую карту которая использовалась запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на территории Сирийской Арабской Республики. Омич общался с участником террористической организации и выполнил перевод.