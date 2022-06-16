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Омича осудили на 9 лет за пособничество террористической организации

Омича осудили на 9 лет за пособничество террористической организации

16 июня, 16:07
Фото: 1MI
По материалам следствия, он финансировал деятельность запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.

Житель Омска получил срок 9 лет за пособничество террористической деятельности. Решение вынес 1-й Восточный окружной военный суд в ходе выездного заседания в Омске.

По материалам УФСБ России по Омской области, проживающий в Омске гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона перевел деньги на банковскую карту которая использовалась запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на территории Сирийской Арабской Республики. Омич общался с участником террористической организации и выполнил перевод.

После чего был задержан сотрудниками УФСБ и Росгвардии по Омской области.

 

Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, из которых первые два года — с отбыванием в тюрьме.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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