Омича осудили на 9 лет за пособничество террористической организации

Житель Омска получил срок 9 лет за пособничество террористической деятельности. Решение вынес 1-й Восточный окружной военный суд в ходе выездного заседания в Омске.
По материалам УФСБ России по Омской области, проживающий в Омске гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона перевел деньги на банковскую карту которая использовалась запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» на территории Сирийской Арабской Республики. Омич общался с участником террористической организации и выполнил перевод.
После чего был задержан сотрудниками УФСБ и Росгвардии по Омской области.
Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы, из которых первые два года — с отбыванием в тюрьме.
*Запрещенная в России террористическая организация.