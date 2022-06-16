Норникель привлекает коренных жителей к обсуждению Колмозерского месторождения лития

Они обсуждали разработку литиевого Колмозерского месторождения. Также на встрече были представители “Росатома”, местных властей и эксперты по правам коренных народов.
Напомним, глава Минприроды Александр Козлов ранее сообщил, что аукцион по данному месторождению состоится в III-IV квартале текущего года. Минимальный разовый платеж составит примерно 590 млн рублей, пишет newizv.ru.
Ранее “Норникель” и “Росатом” заявили о намерении совместно разрабатывать данное месторождение и заниматься глубокой переработкой добытого лития. По словам владельца “Норникеля” Владимира Потанина, добыча и переработка лития позволит компании укрепиться в качестве ключевого поставщика для производства аккумуляторов.
В начале текущей недели в Общественной палате Мурманской области состоялось инициированное “Норникелем” обсуждение мероприятий в сфере экологии, внедрения стандартов ESG и социальной политики. До сентября такие же мероприятия будут проведены в Чите, Норильске и Москве.
В “Норникеле” рассказали о том, что ESG-инициативы активно внедряются в регионах присутствия компании. Проведенные ранее 11 ESG-аудитов показали активное снижение вредных выбросов на предприятиях “Норникеля”.
13 июня финский филиал Nornickel Harjavalta представил проект расширения производства никеля. Для этого понадобится новое экологическое разрешение.
По словам представителей компании, рост объемов сырья и готовой продукции не повлияют на движение в центре Харьявалты. Масштабирование производства не окажет негативного влияния на уровень шума, водные ресурсы и воздух.
Администрация “Норникеля” заблаговременно обсуждает свои бизнес-проекты со всеми заинтересованными сторонами. Таким образом, подтверждается приверженность руководства компании декларируемым ООН целям устойчивого развития.