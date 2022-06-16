Норникель привлекает коренных жителей к обсуждению Колмозерского месторождения лития

В начале текущей недели в Общественной палате Мурманской области состоялось инициированное “Норникелем” обсуждение мероприятий в сфере экологии, внедрения стандартов ESG и социальной политики. До сентября такие же мероприятия будут проведены в Чите, Норильске и Москве.