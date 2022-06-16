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Набедокурили. Омских подростков наказали за серию краж и угонов

Набедокурили. Омских подростков наказали за серию краж и угонов

16 июня, 10:55
Фото: 1MI

Омские подростки попали под суд за несколько краж и угонов

Одного из них отправили в спецучреждение, другой получил условный срок.

В Омской области вынесли приговор 16-летнему и 17-летнему подросткам. Их признали виновными в ряде преступлений. 19 сентября несовершеннолетние жители Полтавского района угнали автомобиль ВАЗ и отправились на нем в Омск.

Однако они смогли добраться только до Шербакульского района, после чего в машине закончился бензин. Также 16-летний подросток обвинялся в краже и еще двух угонах автомобилей, а его приятель – в краже денег из продуктового магазина.

Суд отправил младшего юношу в специальное учебно-воспитательные учреждение закрытого типа. А его друга приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год. Приговор вступил в силу.

#Общество#Новости#Омская область#Прокуратура Омской области#Кража#Угон#Подросток#Вероника Жукова
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