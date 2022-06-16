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На ПМЭФ-2022 говорили об экологии

На ПМЭФ-2022 говорили об экологии

16 июня, 22:04
Фото: forumspb.com
В рамках обсуждений на экономическом форуме прозвучала экологическая тема. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил об экологическом благополучии своего города.

По информации Pravda.Ru, это сообщение не соответствует реальности. Согласно постоянным жалобах жителей Петербурга, в городе наблюдаются крысы и неубранный мусор.

В своем выступлении на ПМЭФ-2022 Беглов рассказал, что экологическое направление является для властей приоритетным, и привел отличные показатели очистки сточных вод: 99,6%.

Однако, в других вопросах экологического плана в Петербурге не все так радужно. Горожане жалуются на обилие отходов и неудачного внедрения мусорной реформы. Эти проблемы Смольный планировал решить в начале года, однако до сих пор ничего не сделано.

На рост популяции крыс из-за мусорных завалов указывал петербургский Роспотребнадзор. Ведомство постановило чиновникам как можно быстрее решить проблему.

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