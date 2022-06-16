На ПМЭФ-2022 говорили об экологии

По информации Pravda.Ru, это сообщение не соответствует реальности. Согласно постоянным жалобах жителей Петербурга, в городе наблюдаются крысы и неубранный мусор.
В своем выступлении на ПМЭФ-2022 Беглов рассказал, что экологическое направление является для властей приоритетным, и привел отличные показатели очистки сточных вод: 99,6%.
Однако, в других вопросах экологического плана в Петербурге не все так радужно. Горожане жалуются на обилие отходов и неудачного внедрения мусорной реформы. Эти проблемы Смольный планировал решить в начале года, однако до сих пор ничего не сделано.
На рост популяции крыс из-за мусорных завалов указывал петербургский Роспотребнадзор. Ведомство постановило чиновникам как можно быстрее решить проблему.