Мэр Омска Шелест взялся за решение старых городских проблем

В четверг, 16 июня, мэр Омска Сергей Шелест встретился со специалистами АО «Омскэлектро», чтобы обсудить проведение освещения в проблемные участки города. В конце апреля компания должна была провести обследование улиц, где по решениям суда нужно провести электричество.
В общей сложности в городе обнаружилось 76 участков общей протяженностью порядка 70 км, где по разным причинам нет света. Сюда необходимо подводить линии наружного освещения, что требует разработки проектной документации и проведения затратных и долговременных работ.
Еще на 12 участках есть возможность подключить электричество в ближайшее время. На улицах 3-я Северная, 20-я Марьяновская, 2-я Кировская, Харьковская, 2-я Трамвайная, Барнаульская, 8-я Восточная, Лазо, 5-я Комсомольская, 2-я Читинская, 25-я Рабочая и на 5-м Островском переулке специалисты компании проведут восстановительный ремонт.
«Монтаж светильников и подключение можно произвести в короткие сроки в рамках имеющихся средств. Наметили дату окончания работ — 15 августа текущего года. Параллельно с этим специалисты АО „Омскэлектро“ будут работать и на других городских объектах», — рассказал в своем телеграм-канале мэр Омска Сергей Шелест.