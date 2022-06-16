Мэр Омска Шелест взялся за решение старых городских проблем

В четверг, 16 июня, мэр Омска Сергей Шелест встретился со специалистами АО «Омскэлектро», чтобы обсудить проведение освещения в проблемные участки города. В конце апреля компания должна была провести обследование улиц, где по решениям суда нужно провести электричество.