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Матери погибших при пожаре детей в Омской области назначили условный срок

Матери погибших при пожаре детей в Омской области назначили условный срок

16 июня, 18:02
Фото: 1MI
Будучи пьяной, она оставила их в горящем доме.

Суд признал вину жительницы Русско-Полянского района в смерти ее маленьких детей в результате пожара. Отбывать наказание она будет условно, сообщили в прокуратуре Омской области. 

По обвинению прокуратуры, в октябре прошлого года 37-летняя женщина находилась дома с детьми трех и двух лет. Вечер не обошелся без алкоголя, выпивала она вплоть до 7 часов утра. На заре легла спать, оставив детей без присмотра. Проснулась мать от запаха дыма - в доме уже полыхал огонь. Пожар начался от непотушенной сигареты. В итоге женщина оставила один на один с огнем собственных детей, а сама убежала.  

Как рассказали правоохранители, во время следствия она признавала вину в содеянном, однако на суде изменила показания и заявила, что не считает себя виновной в случившемся. Обвинение просило суд приговорить подсудимую к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Тем не менее ей назначено 1.5 года условно.

#Новости#Омская область#Пожар с погибшими#Последствия пожара#Суд#Неблагополучная семья
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