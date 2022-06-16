Матери погибших при пожаре детей в Омской области назначили условный срок

Суд признал вину жительницы Русско-Полянского района в смерти ее маленьких детей в результате пожара. Отбывать наказание она будет условно, сообщили в прокуратуре Омской области.
По обвинению прокуратуры, в октябре прошлого года 37-летняя женщина находилась дома с детьми трех и двух лет. Вечер не обошелся без алкоголя, выпивала она вплоть до 7 часов утра. На заре легла спать, оставив детей без присмотра. Проснулась мать от запаха дыма - в доме уже полыхал огонь. Пожар начался от непотушенной сигареты. В итоге женщина оставила один на один с огнем собственных детей, а сама убежала.
Как рассказали правоохранители, во время следствия она признавала вину в содеянном, однако на суде изменила показания и заявила, что не считает себя виновной в случившемся. Обвинение просило суд приговорить подсудимую к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. Тем не менее ей назначено 1.5 года условно.