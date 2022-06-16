Матери погибших при пожаре детей в Омской области назначили условный срок

По обвинению прокуратуры, в октябре прошлого года 37-летняя женщина находилась дома с детьми трех и двух лет. Вечер не обошелся без алкоголя, выпивала она вплоть до 7 часов утра. На заре легла спать, оставив детей без присмотра. Проснулась мать от запаха дыма - в доме уже полыхал огонь. Пожар начался от непотушенной сигареты. В итоге женщина оставила один на один с огнем собственных детей, а сама убежала.