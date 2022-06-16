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ИРИ вложит в разработку компьютерных игр не менее миллиарда рублей

ИРИ вложит в разработку компьютерных игр не менее миллиарда рублей

16 июня, 13:57
Гендиректор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский проинформировал об участии возглавляемой им структуры в проекте, направленном на развитие компьютерных игр в Российской Федерации. И

Информагентство tass.ru сообщает, что руководитель ИРИ анонсировал планы в рамках работы сессии на тему "Кто зарабатывает на видеоиграх сегодня и кто заработает в будущем?". Она прошла в рамках ПМЭФ-2022.

По словам Гореславского, ИРИ вкладывает свои средства в разработку, понимая рыночные механизмы и надеясь на то, что они выйдут впоследствии на восточный рынок.

В России немало как любителей компьютерных игр, так и квалифицированных специалистов, обладающих способностью создавать качественные продукты. Глава ИРИ назвал успех возможным без надзора со стороны крупных компаний и корпораций, а также при наличии состоявшегося маркетинга и иных форматов.

«Поэтому мы всячески готовы со своей стороны инвестировать, продвигаться совместно как с крупными компаниями, так и с малыми студиями, - заявил Гореславский. - Последних мы видим сейчас десятки».

Ранее ИРИ выделил свыше 260 миллионов российскому обществу с ограниченной ответственностью Cyberia Limited. Эта компания активно ведет сейчас разработку компьютерной игры "Смута". В ее основу лег период Смутного времени в России.

После уверенной победы ИРИ в конкурсе на получение права создавать национальный контент в цифровой среде официальные представители института подчеркнули: средства будут направлены не только на разработку концепции новой игры, а и на весь проект в целом. На завершение процесса создания игры потребуется до полутора лет, резюмировал Гореславский. 

 

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