ИРИ вложит в разработку компьютерных игр не менее миллиарда рублей

После уверенной победы ИРИ в конкурсе на получение права создавать национальный контент в цифровой среде официальные представители института подчеркнули: средства будут направлены не только на разработку концепции новой игры, а и на весь проект в целом. На завершение процесса создания игры потребуется до полутора лет, резюмировал Гореславский.