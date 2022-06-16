Гинцбург заявил о необходимости разработки вакцины против обезьяньей оспы в РФ

Александр Гинцбург убежден в необходимости создания вакцины против оспы обезьян, так как число выявленных случаев заболевания в мире растет буквально каждый день. По словам медика, на сегодняшний день нет понимания, почему инфекция раньше обнаруживалась только в Африке, а сейчас начала распространяться по всему миру.