Гинцбург заявил о необходимости разработки вакцины против обезьяньей оспы в РФ

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал начать работу над созданием вакцины против оспы обезьян. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.
Александр Гинцбург убежден в необходимости создания вакцины против оспы обезьян, так как число выявленных случаев заболевания в мире растет буквально каждый день. По словам медика, на сегодняшний день нет понимания, почему инфекция раньше обнаруживалась только в Африке, а сейчас начала распространяться по всему миру.
Гинцбург отметил, что списывать распространение обезьяньей оспы только на нетрадиционные связи — «это хорошо», но отметил, что в скором времени это объяснение уже не будет единственным.