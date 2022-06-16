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Гинцбург заявил о необходимости разработки вакцины против обезьяньей оспы в РФ

Гинцбург заявил о необходимости разработки вакцины против обезьяньей оспы в РФ

16 июня, 20:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Необходимость в создании вакцины обусловлена растущим числом случаев инфицирования оспой обезьян в мире.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал начать работу над созданием вакцины против оспы обезьян. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на ТАСС.

Александр Гинцбург убежден в необходимости создания вакцины против оспы обезьян, так как число выявленных случаев заболевания в мире растет буквально каждый день. По словам медика, на сегодняшний день нет понимания, почему инфекция раньше обнаруживалась только в Африке, а сейчас начала распространяться по всему миру.

Гинцбург отметил, что списывать распространение обезьяньей оспы только на нетрадиционные связи — «это хорошо», но отметил, что в скором времени это объяснение уже не будет единственным.

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