Город55
ГлавноеВсе новости

Эксперт: Челябинская область может внести огромный вклад в развитие экономики РФ

16 июня, 13:54
Политические события, произошедшие в последние месяцы, только усилили давний посыл на импортозамещение. Большой вклад в развитие экономики России может внести Челябинская область.

В текущем году Челябинская область продолжает лидировать по объемам промышленного производства. В 2021-м регион выпустил очень много металла, а также сопутствующей продукции. Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на kursdela.biz.

По результатам минувшего года индекс промпроизводства достиг в регионе 107,3 процента к предыдущей отметке. Заметно выросли объемы добычи полезных ископаемых, а также выпуска текстильной продукции, оборудования, мебели и машин. Между тем, каналы сбыта в настоящее время перекрыты.

Промышленное производство и пищевая промышленность Челябинской области столкнулись с проблемами из-за нехватки либо полного отсутствия комплектующих из-за рубежа. Оперативно наладить собственное производство комплектующих не представляется возможным, подчеркивают эксперты. Частичные поставки необходимой россиянам техники могут обеспечить китайцы, но им препятствуют сейчас внешнеполитические события.

Представители челябинского бизнеса находятся сегодня в поисках обходных путей импорта продукции, но импортозамещением это не назовешь. Ряд производителей по-прежнему ввозят свои товары в Россию, однако, стоимость их продукции подорожала в разы. 

Подпишитесь
«Это противоестественно». Истфак ОмГУ хотят объединить с теологией и физкультурой
Вчера, 16:28
В омском воздухе нашли 10-кратное превышение вещества, вызывающего поражение легких
Вчера, 20:49
Попавшийся на взятке адвокату омский экс-полицейский все-таки получил реальный срок
Ранее приговор был отменен, а дело возвращено на дорасследование.
Вчера, 17:43
Стало известно, как пройдет распродажа в ИКЕА в Омске
Магазин больше не откроется в офлайн-формате.
Вчера, 12:56
Обвиненный в домогательствах к школьнице омский педагог преподавал робототехнику
Вчера, 14:42
В Омске на заседании оперштаба пересмотрят коронавирусные ограничения
В повестке оперштаба эпидемиологическая ситуация по заболеваемости.
Вчера, 19:18