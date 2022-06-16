Эксперт: Челябинская область может внести огромный вклад в развитие экономики РФ

В текущем году Челябинская область продолжает лидировать по объемам промышленного производства. В 2021-м регион выпустил очень много металла, а также сопутствующей продукции. Корреспонденты Pravda.Ru пишут об этом со ссылкой на kursdela.biz.
По результатам минувшего года индекс промпроизводства достиг в регионе 107,3 процента к предыдущей отметке. Заметно выросли объемы добычи полезных ископаемых, а также выпуска текстильной продукции, оборудования, мебели и машин. Между тем, каналы сбыта в настоящее время перекрыты.
Промышленное производство и пищевая промышленность Челябинской области столкнулись с проблемами из-за нехватки либо полного отсутствия комплектующих из-за рубежа. Оперативно наладить собственное производство комплектующих не представляется возможным, подчеркивают эксперты. Частичные поставки необходимой россиянам техники могут обеспечить китайцы, но им препятствуют сейчас внешнеполитические события.
Представители челябинского бизнеса находятся сегодня в поисках обходных путей импорта продукции, но импортозамещением это не назовешь. Ряд производителей по-прежнему ввозят свои товары в Россию, однако, стоимость их продукции подорожала в разы.