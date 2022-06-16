Единороссы установили фотобудку в Омской крепости

Партия «Единая Россия в рамках проекта «Омск – это мы» установила фотобудку на территории у Омской крепости. Горожане во время прогулки смогут сделать бесплатное фото и сразу распечатать два снимка размером 10*15 см. На фотографиях будет логотип «Омск – это мы». Фотобудку разместили рядом со зданием на ул. Партизанская 5а лит Д.