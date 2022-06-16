Единороссы установили фотобудку в Омской крепости

Партия «Единая Россия в рамках проекта «Омск – это мы» установила фотобудку на территории у Омской крепости. Горожане во время прогулки смогут сделать бесплатное фото и сразу распечатать два снимка размером 10*15 см. На фотографиях будет логотип «Омск – это мы». Фотобудку разместили рядом со зданием на ул. Партизанская 5а лит Д.
Фотобудка будет работать все лето, по будням 16.00 до 20.00, по выходным с 11.00 до 21.00. Самые удачные снимки попадают на видеоэкраны города.
«С каждым годом Омск хорошеет, появляются новые места для отдыха, преображаются старые, исторические уголки города. И одно из знаковых мест – Омская крепость. На протяжении последних лет городские власти сделали очень много для того, чтобы это место стало одним из любимых местом отдыха омичей, сохранив исторический дух уездного города царской России для новых поколений. И замечательная инициатива партии «Единой России» установить здесь бесплатную фотобудку в рамках проекта «Омск – это мы», думаю, вызовет одобрение омичей и гостей города. Возможность сфотографироваться во время прогулки в этой исторической локации поможет надолго сохранить в памяти впечатления, проникнуться той эпохой, когда с Омской крепости началась история города Омск, а сам город, благодаря наличию крепости стал главным городом Западной Сибири. А это, в свою очередь, станет ещё одним прекрасным стимулом для горожан больше любить и гордиться своей малой родиной и не забывать её, где бы они ни были», - рассказала победитель предварительного голосования «Единой России» Наталья Старовойтова.
Ранее в рамках проекта «Омск – это мы» стену городской детской клинической больницы № 2 нанесли граффити известного медика Валентны Бисяриной, а в роддома поставили бирки для новорожденных.